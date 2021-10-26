Watford kalecisi Ben Foster, Liverpool maçında Salah'la arasında geçen penaltı diyaloğunun detaylarını aktardı.

16 Ekim’de oynanan Watford – Liverpool maçında Mohamed Salah, inanılmaz bir gol kaydederek adından çokça söz ettirmişti.

Karşılaşma 5-0’lık skorla Liverpool lehine sonuçlandı ve Watford kalecisi Ben Foster, karşılaşmanın ardından Mısırlı yıldızla gerçekleştirdiği diyaloğun detaylarını aktardı.

Foster, bunun ardından Salah’a daha büyük bir hayranlık duymaya başladığını belirtti.

Salah, Foster’a neler söyledi?

The Cycling GK isimli video blogunda açıklamalarda bulunan Foster, şunları söyledi:

“Biraz Mo Salah hakkında konuşmak istiyorum. maçın sonunda bana söyledikleri, onun ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğuna beni bir kez daha inandırdı. Eğer mümkünse, en iyisi olmak için elinizden geleni ardınıza koymazsınız.”

“Maçı 5-0 kazandılar ve inanılmaz bir gol atan Salah maçtan sonra yanıma geldi. Kameraların dudağını okumaması için ağzını kapatıyordu ve yanıma gelip şunları söyledi: ‘Ben, Ben! Eğer penaltı olsaydı ve topun başına geçseydim, hangi köşeye atlardın?”

“Bunu der demez ‘Seni akıllı şey!’ diye aklımdan geçirdim. Çünkü biz kaleciler, her maçtan önce hücumcuları inceleriz ve son dört-beş belki de 10 penaltılarını nereye attıklarına bakarız. Örneğin Salah, son beş penaltısını kalecinin sağına vurmuştu.”

“Ben de ona döndüm ve şunu söyledim: ‘Sağıma atlardım çünkü son beş penaltını bu köşeye vurdun.’ Sonra yüzünde büyük bir gülümsemeyle şöyle dedi: ‘Peki, teşekkür ederim. Bunu bilmem lazım.’”

“Maçı 5-0 kazanmıştı, inanılmaz bir gol atıp maçın adamı seçilmişti ama hâlâ tam anlamıyla tatmin olmamıştı. Sıradaki maça en en ince detaylara özen göstererek hazırlanmak zorundaydı. Eğer penaltı olursa, hangi köşeye atacağını bilmesi gerekiyordu. Bence bu yüzden Salah, gerçekten zirvede ve çok üst düzey bir oyuncu.”

Salah bu sezon neler yapıyor?

Bu maçın ardından Salah, Manchester United deplasmanındaki tarihi maça da damga vurmuştu.

Takımı 5-0 kazanırken Mısırlı yıldız da hat-trick yapmayı başarmış ve yenilmezlik serilerini 17 maça uzatmıştı.

29 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 15 gol kaydetmeyi başardı.

United karşısında attığı gollerle birlikte Salah, Drogba’yı geride bırakarak Premier Lig tarihindeki en golcü Afrikalı futbolcu oldu.

Ayrıca Salah, Liverpool formasını giydiği son 10 maçın hepsinde gol sevinci yaşadı.

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