Kötü sonuçların ardından Manchester United yönetiminin Solskjaer kararı merakla bekleniyor.

Art arda alınan farklı mağlubiyetlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United’daki görevine tutunmaya çalışıyor.

Goal, Premier Lig’de Leicester ve Liverpool’a karşı alınan yenilgilerin ardından takımın Solskjaer’e olan güvenini yitirdiğini doğruluyor.

Yönetim ise Solskjaer’e olan güvenini ve desteğini devam ettiriyor, ancak sezonunun gidişatını iyiye döndürmek için çok yol kat edilmesi gerektiğinin de farkındalar.

Solskjaer’in geleceğine dair son durum

Liverpool karşısında yaşanan hezimetin ardından, oyuncuların 26 Ekim Salı günü Tottenham maçı hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Goal, bu antrenmanda önceden olduğu gibi takımı Solskjaer’in çalıştıracağını doğruluyor.

Yönetimden başkan yardımcısı Ed Woodward, kulübün sahibi Joel Glazer ve yönetici Richard Arnold’la pazartesi günü bir kriz toplantısı gerçekleştirdi ve burada Solskjaer’in görevine son verilmesine dair büyük bir beklenti vardı.

Bir önceki hafta Leicester karşısında alınan 4-2’lik mağlubiyetten sonra kulüp kaynakları, yönetimin Norveçli çalıştırıcı kovmayı düşünmediklerini ve Solskjaer’in üç yıllık gelişim sürecini devam ettirebileceğine inandıklarını söylemişti.

Ancak Liverpool mağlubiyetinden sonra, kulüp yetkililerinin de Solskajer’e olan inançlarını kaybettikleri söylenmeye başladı.

United’ın Solskjaer ile yolların ayrıldığını duyurması şu anda pek olası görünmüyor ve 48 yaşındaki teknik adamın yerini kimin alacağı da bir yandan tartışılıyor.

Ancak bir oyuncu grubunun Solskaer’e olan inançlarını kaybetmeye başlamasıyla ve takım tercihlerini, taktiksel yaklaşımlarını sorgulamasıyla Norveçli teknik adamın uzun vadede kalıcı olması beklenmiyor.

Solskjaer görevde kalabilir mi?

Bu seçenek de tabii ki ihtimaller dahilinde, zira daha önce de benzer süreçlerden geçilmişti.

Yaklaşık üç yıl önce Jose Mourinho’nun görevine son verildiğinde, yönetimin yolları ayırma kararından birkaç saat öncesine kadar Portekizli teknik direktörün arkasında durduğu söyleniyordu.

Eğer Solskjaer görevde kalırsa, oynanacak Tottenham maçı onun için mutlaka galip gelinmesi gereken bir sınav olacak. United, Premier Lig’deki son dört maçından yalnızca bir puan toplayabilmişti.

Ancak Kırmızı Şeytanlar’ın fikstürü ilerleyen haftalarda da gitgide zorlaşıyor. Tottenham’dan sonra hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta deplasmanına konuk olacaklar ve ardından Manchester City ile oynayacaklar.

Solskjaer’in yerini kim alabilir?

Tüm bu belirsizliğin arasında, Old Trafford’da Solskjaer’in yerini kimin alacağı da ciddi şekilde tartışılıyor.

Goal kaynakları, eski Chelsea teknik direktörü Antonio Conte’nin Manchester United’a sıcak baktığını doğruluyor.

Zinedine Zidane ve Brendan Rodgers da diğer iki aday olarak öne çıkarılıyor. Ancak ESPN, Zidane’ın bu opsiyona olumlu yaklaşmadığını yazmıştı.

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