Dünya Kupası’nın yıldızlarından olan Faslı oyuncu sürpriz bir kariyer tercihi yapabilir.

Yaz transfer döneminde çok sayıda yıldız oyuncunun yeni adresi olan Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası’nın en önemli oyuncularından olan Sofyan Amrabat’ı da bünyesine dahil etmeye yaklaştı. Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre Suudi takımı Al-Ahli, Fiorentina’nın Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladı.

Daha önce Manchester United’a transfer olacağı söylenen Amrabat’ın İngiliz devine transferinin, Manchester United’ın mevcut orta saha oyuncularıyla yolları ayıramaması nedeniyle gerçekleşmediği kaydedilirken, Al-Ahli de bu transfer için resmen devreye girdi.

Al-Ahli yıldızlarla dolu

Daha önce Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy ve Allan Saint-Maximin’i kadrosuna katan Al-Ahli, Amrabat’ı da transfer etmesi halinde şampiyonluk şansını yükseltecek.

Her iki takım da başarılı oyuncuyu transfer etmek için kararlı görünürken, Al-Ahli ile Manchester United arasındaki bu transfer savaşını kimin kazanacağı büyük bir merakla bekleniyor. 26 yaşındaki defansif orta saha geride bıraktığımız sezonda Fiorentina formasıyla 49 maça çıkarken, takımının Konferans Ligi’nde finale çıkmasında önemli rol oynamıştı.