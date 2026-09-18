Sofyan Amrabat şaşkınlığını gizleyemedi: "Bunu söyleyeceğini beklemiyordum"

Sofyan Amrabat, Mohamed Ouahbi’nin son açıklamalarına şaşkınlıkla tepki verdi. Ajax’ın orta saha oyuncusu, daha önce Ouahbi milli takım teknik direktörü olduğu sürece Fas için bir süre daha forma giymeyeceğini açıklamıştı.

Ouahbi perşembe günü, Amrabat’ın kararının geçen Dünya Kupası’nda aldığı sınırlı süreyle ilgili olabileceğini öne sürdü. Otuz yaşındaki orta saha oyuncusu ise kendisini buna hiç yakın hissetmiyor. Amrabat, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Bunu beklemiyordum, biraz garip” dedi.

Amrabat’a göre bu kararının, geçen Dünya Kupası’ndaki yedek rolüyle hiçbir ilgisi yok. “Ülkem için büyük bir gururla oynadım. Bu olabilecek en büyük onur. İster doksan dakika olsun, ister yirmi, on, ya da hiç olmasın.”

“Oynamadığım zamanlarda da her zaman takım arkadaşlarım için hazır oldum. Çok sıkı çalıştım, bunu herkese sorabilirsiniz. Asla daha fazla süre talep etmedim, zaten bunu hiçbir zaman da yapmam. Futbolda bunu zorlayarak değil, hak ederek kazanmanız gerekir.”

Ajaxlı orta saha oyuncusu, konuyu gereğinden fazla büyütmek istemiyor. “Mesele ben değilim, takım. O teknik direktör, bu yüzden ona en iyisini diliyorum. Takıma da en iyisini diliyorum. Çamur atmayı sevmem.”

Amrabat ayrıca Ouahbi ile herhangi bir kavga yaşanmadığını da vurguladı. Kendisini Fas kadrosundan kesen rakibi Ayyoub Bouaddi hakkında da övgü dolu konuştu. “Harika bir oyuncu, son derece iyi bir çocuk. Ona en iyisini diliyorum.”

Amrabat şimdilik tamamen, transfer döneminin sonunda sözleşme imzaladığı Ajax’a odaklanmış durumda. Sportif direktör Jordi Cruijff hakkında ise oldukça olumlu konuştu. “Bence bunu şimdiden kanıtladı. Elbette sezon sonunda nerede olduğumuza bakmak gerekiyor ama çok iyi bir ekiple birlikte çok güçlü bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Kendisine büyük bir övgü.”