Sofyan Amrabat, Nordin Amrabat’ın kulübünü Eredivisie’de buldu

Nordin Amrabat, Eredivisie ekibinin salı günü yaptığı açıklamaya göre derhal FC Utrecht’e katıldı. 39 yaşındaki hücum oyuncusu zaten iki haftadır Anthony Correia’nın kadrosuyla antrenman yapıyordu ve artık maçlarda forma giyebilecek durumda.

Kulübün internet sitesindeki açıklamadan anlaşıldığı üzere FC Utrecht, tecrübeli ismin gelişinden son derece memnun. “Nordin Amrabat’ın özgeçmişi iştah kabartıyor. PSV, Galatasaray, Málaga ve Watford gibi kulüplerin yer aldığı listeye artık FC Utrecht de eklendi.”

Amrabat, Fas ekibi Wydad AC’den ayrılmasının ardından bonservissiz olarak kadroya katılabiliyordu. “Kardeşi ve eski FC Utrecht orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yaptığı görüşmede seçeneklerini değerlendirdi. Kardeşi teknik direktör Jordy Zuidam’ı aradı, bunun ardından Amrabat iki hafta boyunca takımla antrenman yaptı.”

“FC Utrecht’in bir parçası olduğum için gururluyum. Burada daha önce de oynadım ama şimdi Bunnikside için, göğsünde bu logoyla oynamak gerçekten özel bir şey” diyen Vriendenloterij Eredivisie’de on yedinci sıradaki ekibin yeni transferi büyük sevinç yaşadı.

Amrabat sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşim burada tüm altyapı eğitimini aldı, dolayısıyla FC Utrecht ile çok sıcak bir bağımız var. Aile, hafta sonları yeniden Galgenwaard’a gelebileceği için mutlu. Bu, pastanın üzerindeki krema gibi oldu.”

Uluslararası düzeyde Amrabat, Utrecht’e büyük bir tecrübe birikimi getiriyor. Hücum oyuncusu Fas Milli Takımı formasıyla 64 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda yedi gol attı. Atlas Aslanları’nı 2018 Dünya Kupası’nda da temsil etti.

Amrabat’ın FC Utrecht’i içinde bulunduğu kötü gidişattan çıkarması gerekiyor. Alt sıralarda yer alan ekip, ilk dört maçtan sadece bir puan çıkarabildi ve pazar günü PSV’ye karşı 1-6’lık ağır bir yenilgi aldı.