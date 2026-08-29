Ajax, neredeyse kesin olarak Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katıyor, ancak Algemeen Dagblad’a göre oyuncu başlangıçta Real Betis’e geri dönmek istiyordu. Faslı futbolcu transfer döneminin son gününe kadar beklemek istemedi, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettirdi ve Ajax’ı seçti. Matteo Moretto, Atlético Madrid’in de ciddi ilgisi olduğunu yazıyor.

Fabrizio Romano, Amrabat’ın Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettiği haberini verdi, ancak De Telegraaf’a göre süreç henüz o aşamaya gelmedi. Yine de sözlü bir anlaşma bulunuyor. Bu nedenle Huizenli ön liberonun kısa süre içinde Johan Cruijff ArenA’da forma giymesi bekleniyor.

Algemeen Dagblad’a göre Amrabat, Orta Doğu’dan gelen cazip teklifleri de değerlendirebilirdi, ancak aslında Sevilla’ya dönmek istiyordu. Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Amrabat’ı kadroda görmeyi çok istiyordu, fakat kulüpteki ‘zorluklar’ ve Amrabat’ın son ana kadar beklemek istememesi nedeniyle yeniden bir iş birliği gerçekleşmeyecek.

Betis’in artık bir seçenek olmadığı netleşince, Amsterdam ekibine bonservissiz transferini mümkün kılmak için Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettirdi.

Moretto’ya göre Atlético da Amrabat’ın peşindeydi. “Son günlerde bir İspanyol kulübü, özellikle de Atlético de Madrid, Faslı orta saha oyuncusu için önemli temaslarda bulundu, ancak son saatlerde Ajax anlaşmayı tamamlamak için görüşmeleri hızlandırdı.”

Böylece teknik direktör Míchel Sánchez, antrenman sahasında istediği ön liberoyu karşılamaya hazırlanıyor. İspanyol çalıştırıcı şu ana kadar ‘6’ numara pozisyonunda ağırlıklı olarak Youri Regeer’i tercih etti.

Amrabat, Hollanda’da çıkışını FC Utrecht’te yaptı ve Feyenoord, Club Brugge, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe ve Betis üzerinden uluslararası tanınırlığa sahip bir futbolcuya dönüştü. 2022 Dünya Kupası’nda Katar’da, bir Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olan takımın kritik parçalarından biriydi.