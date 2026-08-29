Ajax, neredeyse kesin olarak Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katıyor, ancak Algemeen Dagblad’a göre oyuncu başlangıçta Real Betis’e geri dönmek istiyordu. Faslı futbolcu transfer döneminin son gününe kadar beklemeye yanaşmadı, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettirdi ve Ajax’ı seçti. Matteo Moretto, Atlético Madrid’in de ciddi ilgisinin bulunduğunu yazıyor.

Fabrizio Romano, Amrabat’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettirdiği haberini duyurdu, ancak De Telegraaf’a göre henüz durum bu noktada değil. Yine de sözlü anlaşma sağlanmış durumda. Bu nedenle her şey, Huizenli ön liberonun yakında Johan Cruijff ArenA’da forma giyeceğine işaret ediyor.

Algemeen Dagblad’a göre Amrabat, Orta Doğu’dan gelen kazançlı teklifleri de tercih edebilirdi, ancak aslında Sevilla’ya dönmek istiyordu. Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Amrabat’ı kadrosunda görmeyi çok istiyordu, ancak kulüpteki ‘zorluklar’ ve Amrabat’ın son ana kadar beklemek istememesi nedeniyle yeniden bir iş birliği gerçekleşmeyecek.

Betis’in artık bir seçenek olmadığı netleşince, Amsterdam ekibine bonservissiz transferini mümkün kılmak için Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettirdi.

Moretto’ya göre Atlético da Amrabat’ın peşindeydi. “Geçtiğimiz günlerde bir İspanyol kulübü, özellikle Atlético de Madrid, Faslı orta saha oyuncusuyla ilgili önemli temaslarda bulundu, ancak son saatlerde Ajax anlaşmayı sonuçlandırmak için görüşmeleri hızlandırdı.”

Böylece teknik direktör Míchel Sánchez, istediği ön liberoyu antrenman sahasında karşılamaya çok yakın. İspanyol çalıştırıcı şu ana kadar ‘6’ numara pozisyonunda ağırlıklı olarak Youri Regeer’i tercih etti.

Amrabat, Hollanda’da çıkışını FC Utrecht’te yaptı ve Feyenoord, Club Brugge, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe ve Betis üzerinden gelişerek uluslararası tanınırlığa sahip bir futbolcu haline geldi. 2024 Dünya Kupası’nda ise, bir Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan takımın kritik parçalarından biriydi.