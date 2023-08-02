Smart Spor nasıl izlenir? Smart Spor kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

D-Smart platformunda yayın yapan Smart Spor kanalına dair tüm bilgiler...

D-Smart platformu bünyesinde yer alan ve spor içerikli bir kanal olan Smart Spor, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.

Smart Spor nasıl izlenir?

Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.

Smart Spor kaçıncı kanalda?

Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

Smart Spor frekans bilgileri

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12187

Polarizasyon: V - Dikey

Kapsama: Batı

SR: 27500

FEC: 5/6

Paket ismi: DTVH P4 HD T411

Şifre: NDS

Güncellenme tarihi: 02.08.2023

Spor Smart nerede var?

SPOR SMART kanalı; Digiturk, D-Smart, TiviBu ve Turkcell TV+ gibi platformlarda yer alıyor. Spor Smart'ın kaçıncı kanalda olduğunu öğrenmek için kanal frekanslarını yüklemenize gerek yoktur.

Yukarıdaki platformlarda kanal bilgileri otomatik olarak güncellenmektedir.

SPOR SMART kanalının güncel frekansını öğrenmek için kumandadan kanal listesini inceleyebilirsiniz.