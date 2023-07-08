Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, son dönemdeki modaya uyarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Fateh, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirildiğini duyurdu. Suudi ekibinden yapılan açıklamada, Yunan Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Hırvat hocanın getirildiği bildirildi.

Twitter hesabından da bir paylaşım yapan kulüp, seçimin yapay zekâ ChatGPT ile yapıldığını vurgulayan bir kısa video yayınladı.

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktör, Suudi Arabistan'da 2018-19 sezonunda Al-İttihad takımında görev yapmıştı.

Slaven Bilic, Beşiktaş'ın ardından hangi kulüpleri çalıştırdı?

2015 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Bilic, daha sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın menajeri oldu. Londra kulübünden sonra Suudi Arabistan'a giden Hırvat hoca, burada Al-İttihad takımında görev aldı.

Bilic daha sonra sırasıyla West Bromwich Albion, Beijing Guoan ve Watford'da görev yaptı.