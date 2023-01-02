Yiğidolar, tartışmalı bir kararın ardından Galatasaray karşılaşmasının tekrar edilmesi için harekete geçti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada oynanan Galatasaray maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Sivasspor'un 50. dakika Ulvestad ile kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından Erkan Özdamar tarafından iptal edilmiş ve bu pozisyon günlerce konuşulmuştu.

Şimdi Yiğidolar, maçta kural hatası olduğunu iddia edip başvuruda bulundu.

Ne söylendi?

Sivasspor'un resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

"Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

"Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir.

"Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.

"Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

Sivasspor'un bu başvurusunun ardından gözler şimdi TFF'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.