Brezilyalı yıldız, geçmişiyle yüzleşirken bazı konularda net olarak hata yaptığının farkında.

Real Madrid'in eski savunma oyuncusu Cicinho, alkolizme savaş açarken antrenmanlara sarhoş geldiğini açıkladı.

Brezilyalı yıldız, 2006 yılında Sao Paulo'dan Santiago Bernabeu’ya transfer oldu ve iki yıl İspanyol devinde oynadıktan sonra Roma’nın yolunu tuttu.

Şimdi 41 yaşında olan Cicinho, Real Madrid’de geçirdiği süre boyunca bir yıldız statüsünde olduğunu ve bu nedenle bedava alkole ulaşmasının kolay olduğunu belirtiyor.

Cicinho, Real Madrid'deki zamanı hakkında ne dedi?

EPTV şovu Ressaca’da, “Real Madrid antrenmanına sarhoş bir şekilde çıktım.

“Nefesimdeki kokuyu gidermek için kahve içtim ve resmen parfümle banyo yaptım.

"Mesleğimden bahsetmişken, eski bir profesyonel futbolcu olarak alkole ulaşmak kolaydı.

“Paraya ihtiyacım yoktu. İnsanlar, restoranlarda bize bir şeyler ikram etmekten dolayı mutluydu” dedi.

Cicinho'nun içki içme alışkanlığı, Roma’daki döneminde uzun bir sakatlık geçirdiği ve takımdan ayrı kalmak zorunda olduğu zamanlar devam etti.

“Antrenmandan sonra içmeye başladım. Fizyoterapi yaptım, saat 14.00, 14.30 gibi eve geldim ve sabah 4’e kadar içmeyi sürdürdüm.

“Roma’da ne zaman sarhoş olsam, takımın liderleri bunu gördü ve bu durum beni itibarsızlaştırdı.”

Cicinho alkolizmle mücadeleyi anlatıyor

Eski sağ bek, genç yaşlarının başında içmeye başladığını ve konunun yaşamı üzerindeki etkisini tartışırken alkolü bırakmadığını söylüyor.

"13 yaşında ilk kez alkolü tattıktan sonra hiç bırakmadım" dedi.

"Ribeirao Preto'ya yakın Pradopolis'te kırsalda yaşıyordum ve hafta sonları arkadaşlarla toplanır ve meydanlara, kulüplere giderdik.

"Yakınlarda bir bar vardı, reşit olmadığım için saklamaya çalıştım, kim daha büyükse onu almasını istedim. Ailemden ve polisten gizlice içmeye devam ettim.

"Babam ve ablam malımla ilgilendi, mallarıma müdahale talebinde bulunmaya çalıştılar. Elimdekilerle baş edemedim.

"Alkol sizi bu yaşam tarzını seven insanlarla kuşatır ve sizi gerçekten seven insanları dışlar.

“Ve onlar sizi bir duvara yaslayıp hayatınızın hiç de iyi olmadığını söylediğinde, siz bunu duymak istemezsiniz.”

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