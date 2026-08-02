Afrika futbol taraftarlarının gözü önümüzdeki perşembe günü, Kahire'deki Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) merkezine çevrilecek. Burada 2026-2027 sezonu Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası müsabakalarının ön eleme turu kuraları çekilecek. Katılımcı kulüpler ve taraftarların yeni sezondaki ilk eşleşmeleri öğrenme yönündeki büyük merakı arasında, kıtasal zafere doğru yeni bir yolculuk başlamış olacak.

Afrika Konfederasyon Kupası kura töreni, Kahire saatiyle tam öğleden sonra saat 14.00'te başlayacak; ardından doğrudan saat 15.00'te Afrika Şampiyonlar Ligi kurası çekilecek.

Kıtanın dört bir yanından katılan kulüpler, gruplara yükselme ve ardından Afrika kulüpler düzeyindeki en değerli iki kupa için mücadele etme yolundaki ilk adımlarında, ön eleme turundaki rakiplerini öğrenecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu, her iki kura töreninin de CAF TV kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı; böylece kıta içindeki ve dışındaki taraftarlara, Afrika kulüpler turnuvalarında yeni bir sezonun başlangıcını takip etme fırsatı sunulmuş olacak.

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Mısır'ı, lig şampiyonu Zamalek ile müsabakanın ikincisi Pyramids temsil ediyor. Afrika Konfederasyon Kupası'nda ise ligde üçüncü sırayı elde eden Al Ahly'nin yanı sıra, Mısır Kupası finalisti Zed katılıyor.

Sıralamada yer alan kulüpler için beklenen muafiyetler

Fas menşeli "Sport7" sitesi, kıtasal sıralamaya dayanarak üç kulübün Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunu oynamaktan muaf tutulacağını belirtti; bunlar Güney Afrikalı Sundowns, Tunuslu Espérance ve Faslı Berkane.

Site ayrıca Mısırlı Al Ahly, Cezayirli USM Alger ve Faslı AS FAR'ın da Konfederasyon Kupası'nda ilk ön eleme turunu oynamaktan resmen muaf tutulacağını ekledi.

Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu 6 milyon ABD doları tutarında bir para ödülü alırken, Afrika Konfederasyon Kupası şampiyonu 4 milyon ABD doları kazanacak.

CAF'ın katılımcı kulüplere desteğini sürdürmesi çerçevesinde, müsabakalara ön eleme turunda veda eden takımlar, mali istikrarı güçlendirmek ve kıtasal turnuvalara katılımı teşvik etmek amacıyla, kulüp başına 100 bin ABD doları tutarında bir dayanışma yardımı alacak.

Geçmiş sezonlarda ön eleme turları, kıtanın büyüklerini ve Afrika sahnesinde kendini kabul ettirmeye çalışan yükselen kulüpleri bir araya getiren güçlü eşleşmelere ve istisnai hikayelere sahne oldu; bu da ilk turlardan itibaren heyecan ve rekabetle dolu yeni bir sezon beklentilerini artırıyor.

Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns yeni sezon müsabakalarına Afrika Şampiyonlar Ligi'nin mevcut şampiyonu olarak girerken, USM Alger geçen sezon kupayı kazanmasının ardından Afrika Konfederasyon Kupası unvanını taşıyor.