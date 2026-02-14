Sir Alex Ferguson'un eski yardımcısından Manchester United'ı sarsan iddia

Manchester United’ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Eski United yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, Portekizli futbolcunun yaz aylarında Real Madrid ya da Barcelona’dan teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceğini söyledi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde formunun zirvesine çıktı. Ruben Amorim döneminde daha geride oynatılan Fernandes, Carrick’in göreve gelmesiyle yeniden ofansif rolüne kavuştu ve performansını yukarı taşıdı.

Bu sezon 18 gol katkısı üreten Fernandes’ten daha fazlasını yalnızca Erling Haaland kaydetti. Buna rağmen oyuncunun uzun vadeli geleceği hakkında soru işaretleri devam ediyor.

Fernandes’in sözleşmesi 2027’ye kadar sürüyor ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak mevcut kontratında, yalnızca yurt dışındaki kulüpler tarafından tetiklenebilecek 65 milyon euro serbest kalma maddesi olduğu öne sürülüyor.

Meulensteen, BetGoat’a yaptığı açıklamada, “Bruno United’a çok bağlı ve sadık bir oyuncu. Son altı sezondur takımın en iyisi diyebiliriz. Ancak Real Madrid veya Barcelona gibi bir kulüp gelirse, ‘Bunu deneyimlemek istiyorum’ diyebilir” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın en iyisi” yorumu

Öte yandan eski Liverpoollu futbolcu Danny Murphy, Fernandes’i Avrupa’nın en iyi 10 numarası olarak nitelendirdi. Tottenham galibiyeti sonrası konuşan Murphy, “Şu an Avrupa’nın en iyi 10 numarası olabilir” dedi.

Bir diğer eski yıldız Michael Owen ise Fernandes’in olası ayrılığının Manchester United için büyük bir darbe olacağını savundu. Owen, “Böylesine bir oyuncuyu değiştirmek neredeyse imkansız. Büyük bir teklif gelirse kulüp düşünmek zorunda kalabilir ama yerini doldurmak çok zor olur” değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United, hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de olası ayrılıklara karşı planlama yapmayı hedefliyor. Fernandes’in geleceği ise yaz transfer döneminin en dikkat çekici başlıklarından biri olabilir.