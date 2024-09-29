Sir Alex Ferguson, Ronaldo ve Messi arasındaki GOAT tartışmasına son noktayı koydu

Sir Alex Ferguson, futbol dünyasında yıllardır süren Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki GOAT tartışmasına dair görüşlerini açıkladı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki GOAT (tüm zamanların en iyisi) tartışması, muhtemelen futbol dünyasında sonsuza kadar sürecek. Ancak efsanevi teknik direktör Sir Alex Ferguson, bu konuda düşüncelerini net bir şekilde ortaya koydu. Messi ve Ronaldo, yaklaşık 15 yıl boyunca dünya futbol sahnesine hükmederek, bu dönemde en iyi iki oyuncu olarak anıldılar.

Messi, Barcelona altyapısından yetişerek sekiz Ballon d'Or ödülü kazandı ve Katalan devinde geçirdiği dönemde 778 maçta 672 gol attı. Kariyerinin büyük bir kısmını Barcelona’da geçiren Arjantinli yıldız, 10 La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin son dönemlerini ise Paris Saint-Germain ve Inter Miami’de geçiren Messi, Arjantin formasıyla iki Copa America ve 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ronaldo’nun kariyeri de Messi ile paralel bir seyir izledi. 2003 yılında Sporting Lizbon’dan Manchester United’a transfer olan Ronaldo, Premier Lig’de üç kez şampiyonluk ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. 2009 yazında Real Madrid’e transfer olduğunda ise dünya rekoru kırarak 80 milyon pound karşılığında İspanyol devine katıldı. Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol atan Ronaldo, dört Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu daha kazandı.

İkisi de Avrupa'dan uzakta

Ronaldo, 2018 yılında Juventus’a transfer olduktan sonra 2021’de Manchester United’a döndü. Ancak, Old Trafford’daki ikinci dönemi 2022’nin sonunda sözleşmesinin karşılıklı feshiyle sona erdi ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer oldu. Portekizli yıldız, uluslararası alanda da başarıya ulaşarak Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Ronaldo’nun Manchester United’daki ilk döneminde Sir Alex Ferguson’un yönetiminde forma giymesi, onun kariyerindeki en önemli dönemlerden biriydi. Ferguson, 2013 yılında emekli olmadan önce, Ronaldo ve Messi’nin karşı karşıya geldiği birçok maçı izledi ve her iki oyuncuyu da yakından tanıma fırsatı buldu.

Ferguson, 2015 yılında Manchester Evening News’e verdiği bir röportajda Messi ve Ronaldo arasındaki rekabete dair görüşlerini paylaşırken, “Dünyanın en iyi oyuncusu kim diye soruluyor? Ve pek çok kişi haklı olarak Messi diyor. Bu görüşe itiraz edemezsiniz. Ancak Ronaldo, Millwall, Queens Park Rangers, Doncaster Rovers gibi herhangi bir takımda oynarken de herhangi bir maçta hat-trick yapabilir” demişti.

Ferguson Messi’nin bu tür farklı kulüplerde aynı başarıyı yakalayabileceğinden emin olmadığını belirterek, Ronaldo’nun çift ayağını kullanabilen, hızlı, hava toplarında etkili ve cesur bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. Messi’nin de cesur olduğunu söyleyen Ferguson, “Messi, bir Barcelona oyuncusu,” diyerek Arjantinli yıldızın belirli bir oyun tarzına daha uygun olduğunu ima etmişti.