Manchester United'ın efsane teknik direktörü Portekizli efsaneyi 2026 Dünya Kupası'nda hayal edemediğini söyledi.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz için oynayıp oynamayacağı konusunda net bir tahminde bulundu.

Ronaldo, şu anda altıncı Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i temsil ediyor ve uluslararası sahnede 11. büyük turnuvasını yaşıyor.

Akıp geçen zaman izin vermiyor

Ferguson, Sport Bild'e verdiği röportajda, Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda oynayabileceğini hayal edemediğini belirtti.

Ferguson, "Futbol önümüzdeki yıllarda daha da hızlı ve atletik hale gelecek. Ayrıca, santrforlar için alan giderek daralacak. Savunmacıların aksine, ileri yaşta en üst seviyede oynamak forvetler için daha zor. Bir ya da iki şampiyonluk daha onun için çok şey ifade etmez. Çünkü eşsiz bir kariyeri var" dedi.

Portekizle büyük zaferler yaşadı

Cristiano Ronaldo, Portekiz ile aralarına EURO 2016 ve Uluslar Ligi şampiyonluklarını da bulunduran inanılmaz başarılara imza att. Ronaldo, ülkesinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu olma unvanını elinde bulunduruyor. 39 yaşındaki Portekizli süperstar, şu anda Al Nassr forması giyiyor ve Roberto Martinez'in teknik direktörlüğünde Portekiz'in kaptanlığını yapıyor.

EURO 2024'te etkisiz

Ronaldo, bu yaz düzenlenen Euro 2024'te Portekiz adına etkisiz bir performans sergiledi. Al Nassr yıldızı, dört maçta da ilk 11'de başlarken henüz gol atma başarısı gösteremedi. Ronaldo'nun tek asisti, grup aşamasında Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyette geldi.

Ronaldo, Euro 2026'nın son Avrupa Şampiyonası turnuvası olacağını ve 2028'de İngiltere'de düzenlenecek olan turnuvada oynamayı planlamadığını söylemişti.

Efsane oyuncu, "Bu, kesinlikle benim son Avrupa Şampiyonam. Futbolun benim için ne anlama geldiği, oyuna duyduğum heyecan, taraftarlarımı, ailemi görmek ve insanların bana olan sevgisi beni motive ediyor" ifadelerini kullanmıştı.