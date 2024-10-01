Sir Alex Ferguson, Erik ten Hag ile yolları ayırması an meselesi olan Manchester United'a Max Allegri'yi önerdi

Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson, Erik ten Hag’ın olası ayrılığı sonrası Max Allegri’nin ideal bir seçenek olduğunu belirtti.

Manchester United’da zor günler geçiren Erik ten Hag’ın geleceği belirsizleşirken, Sir Alex Ferguson’un Massimiliano Allegri’yi takımın başına getirmeyi önerdiği öne sürüldü. İtalyan basınından gelen haberlere göre, efsanevi teknik direktör Ferguson, Juventus’un eski hocasının Ten Hag sonrası dönemde doğru isim olacağını düşünüyor.

Manchester United, FC Twente ile 1-1 berabere kaldığı Avrupa Ligi maçının ardından, Premier Lig’de Tottenham’a 3-0 mağlup oldu ve takımda kriz derinleşti. Eğer Perşembe günü FC Porto’ya ve hafta sonunda Aston Villa’ya karşı alınacak kötü sonuçlar gelirse, Erik ten Hag’ın görevine son verilebileceği konuşuluyor.

Tuchel de adaylar arasında

La Gazzetta dello Sport’a göre, Ferguson, Allegri’nin Thomas Tuchel’den daha uygun bir seçenek olduğunu belirtirken, Allegri’nin Juventus’tan ayrılması sonrası boştaki durumu Manchester United için cazip hale geliyor. İtalyan teknik adamın, Juventus ile Coppa Italia’yı kazandıktan sonra yaşanan olaylar nedeniyle görevden alındığı biliniyor.

Patrice Evra’nın da Allegri’yi övdüğü ve “Ferguson’dan bile daha fazla oyun bilgisi var. Allegri, bir maçın nasıl geçeceğini önceden bilir” dediği hatırlanıyor. Bu önerilerle birlikte Allegri, Manchester United’ın yeni teknik direktör adayı olarak öne çıkıyor.