Manchester United'ın eski oyuncusu David Beckham, 'Under The Hairdryer' adlı kitapta Sir Alex Ferguson ile arasında geçen bazı olayları aydınlattı.

Manchester United'ın efsane oyuncularından David Beckham, Wembley'de oynayacakları Chelsea maçından önce saçını ikonik saç modeli olan mohawk olarak kestirmesinin ardından Sir Alex Ferguson'un öfkeden deliye döndüğünü açıkladı.

2000-2001 sezonunda saçını kestirmesinin ardından Beckham, başlarda hocasına yakalanmamak için bazı kılık değiştirme numaraları denediğini de itiraf etti. Sir Alex Ferguson'ın dikkatini çekmemek için bereyle dolaşan İngiliz eski futbolcu, hocasına yakalanmaktan kurtulamamış.

Ne söylendi?

David Beckham 'Under The Hairdryer' adlı kitapta: "Wembley'deki Chelsea'ye karşı oynayacağımız 2000 Charity Shield maçından önce saç stilimi değiştirmeye karar verdim. Ancak, yaptırdığım saç şeklinin Ferguson'ın zevkine uygun olmayacağını biliyordum" açıklamasını yaptı.

“Saçımı kestirdim ve Sir Alex Ferguson'ın saç stilimi görmesini istemiyordum. Bu yüzden, idmanlara hep bereyle gittim. Sırf bu nedenden dolayı bere eğitimi aldım. Chelsea maçına kadar her anımda bere vardı. Akşam yemeklerinde ve kahvaltılarda bile beremi hiç çıkarmadım.

"Wembley'e hareket etme vaktimiz geldiğinde bile beremi çıkarmadım.

“Soyunma odasına girdik ve artık yeni saç stilimi Alex Ferguson'a gösterme zamanım gelmişti. Saç şeklimin onu çılgına çevireceğine emindim.

"En sonunda beremi çıkardım ve yeni saç şeklimi gördü. Saçımı görür görmez bana bağırdı ve hemen saçımı tıraş etmemi söyledi. Şaka yaptığını düşündüm ama o ciddiydi ve gidip hemen saçımı kestirmem gerektiğini bir kez daha vurguladı."

David Beckham ne yaptı?

"Bu yüzden soyunma odasından çıktım ve bir makas buldum. Wembley'in çimlerine çıkmadan hemen önce tünelin içerisinde yeni saç stilimi yok ediyordum. Elimde makas vardı ve saçımı kendim tıraş ettim."

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı, Ferguson'u hem dünyanın "en büyük menajeri" hem de "bir baba figürü" olarak tanımladı. Ancak, Beckham ve Ferguson'ın arasının iyi olmadığı da eski dönemlerde sıkça konuşulan konular arasında yer alıyordu.

Ferguson krampon fırlattı mı?

Arsenal'e karşı FA Cup yenilgisinin ardından Sie Alex Ferguson sinirlenip Beckham'a krampon fırlatmıştı. İngiliz oyuncu, maçın ardından gözünün üstünde bir kesikle görülmüştü.

İskoç hoca ile aralarında geçen bu olay hakkında da konuşan İngiliz efsane oyuncu, "Maç sırasında birkaç hata yapmıştım ve Ferguson soyunma odasında yanıma gelerek birkaç sert söz söyledi. Tam o sırada sinirlenip yerdeki giysilere tekme attı. Giysilerin arasında bulunan bir bot, o sırada yüzüme geldi. Herhangi bir şey hissetmedim ve daha sonra kesildiğini gördüm" dedi.

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