"Dembélé mi? O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Bana gelince, ben her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim. Doğrudan ve erken yaşta zirveye ulaştım. O ise sakatlıklar nedeniyle farklı bir kariyer yaşadı, ama bunu iyi bir şekilde telafi etmeyi başardı." İşte Kylian Mbappé, günler önce Ballon d'Or hakkında konuşurken böyle dedi.

Ballon d'Or ödülünü kazanma kampanyası kapsamında, Real Madrid'in yıldızı tartışma yaratma fırsatını kaçırmadı.

Şimdiye kadar sessizliğini koruyan Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé ise 2026 Ballon d'Or'unu kazanma şansı hakkında konuşmak için ortaya çıktı.

Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi ve Fransa Kupası üçlemesine taşıdıktan sonra 2025 Ballon d'Or'unu kazanan Dembélé, Paris kulübünün ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından 2026'daki ödülün adayları arasında yer almak üzere geri döndü.

Foot Mercato sitesi, Paris Saint-Germain'in Brest'i 1-0 yenmesinin ardından Dembélé'nin açıklamalarını yayınladı.

Dembélé şöyle konuştu: "Hayır, ben her zaman böyleydim. Her zaman sınıfın arkasında oturup çok çalıştım. Kariyerim boyunca tek bir kelime bile etmedim, sadece çalıştım."

Ardından, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı ve yıllardır dostu olan Kylian Mbappé'nin açıklamalarına değinerek şunları söyledi: "Hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, çok çalıştım ve Paris ile harika bir yılda bunun karşılığını aldım. Bu yıl göreceğiz, ben bu işi baskı hissetmeden takip ediyorum. Göreceğiz."

Herkesin, 2026 Ballon d'Or ödül töreninin yapılacağı önümüzdeki 26 Ekim tarihine kadar beklemesi gerekecek.

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