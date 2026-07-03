Atlético Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, bu yaz transfer döneminde adı Barcelona’ya transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler çıkan forveti Julián Álvarez’in geleceği hakkında ilk kez yorumda bulundu.

Alvarez, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının Avusturya ile oynadığı maçın ardından, Barcelona'ya transfer olma hayalini gerçekleştirmek için Atlético Madrid'den ayrılmak istediğini açıkça belirtmiş ve büyük bir tartışma yaratmıştı.

Çeşitli basın haberlerine göre, Arjantinli forvet bu yaz Katalan kulübünün formasını giymek istiyor; ancak son açıklamaları, kulüple olan sözleşmesi devam ederken bu tür açıklamaların uygunsuz olduğunu düşünen Atlético Madrid yetkililerini rahatsız etti.

Simeone, geleceği ile ilgili krizin patlak vermesinden bu yana yaptığı ilk açıklamada "ESPN" kanalına oyuncusu hakkında şunları söyledi: "O harika bir oyuncu ve Atlético Madrid'deki en iyi oyuncumuz. Onun hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim, çünkü olağanüstü bir oyuncu ve onun niteliklerine sahip bir oyuncu bulmak çok zor."

Alvarez’in geleceği sorulduğunda, oyuncu ve teknik direktör transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı açıklamalarda Arjantinli teknik direktör şöyle yanıt verdi: “Geleceği mi? Şey... Şu anki geleceği, Arjantin milli takımıyla oynayacağı bir sonraki maç. O buna odaklanmalı, geri kalan her şey ise hayatta her zaman olduğu gibi çözülecektir."

Atlético Madrid, yıldız oyuncusundan kolayca vazgeçmeye niyetli görünmüyor. İspanyol “Marca” gazetesi daha önce, kulüp yönetiminin oyuncunun kalmasında ısrarcı olduğunu ve ayrılma isteğine boyun eğmeyi reddettiğini bildirmişti.

Gazete, Atlético yönetiminin Álvarez’ın satışı konusunda herhangi bir müzakereye girmeye niyetli olmadığını ve onu transfer etmek isteyen herhangi bir kulübün 500 milyon avro tutarındaki tazminat bedelinin tamamını ödemesi gerektiğini vurguladığını da ekledi.

Madridli kulübün yönetimi, oyuncuyla imzalanan sözleşme sayesinde güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğunu düşünüyor ve bu nedenle, özellikle de konuyu hafife aldığını düşündüğü Barcelona ile ilişkilerin gergin olduğu bir ortamda, herhangi bir taviz vermeyi planlamıyor.