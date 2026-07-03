Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Çeviri:

Simeone nihayet konuştu… Alvarez’ın Atlético Madrid’le ilişkisi sona erdi mi?

Transfers
J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
Barcelona
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Arjantin
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya
Cabo Verde
ABD

Barcelona rüyası ile Rojiblancos arasında

Atlético Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, bu yaz transfer döneminde adı Barcelona’ya transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler çıkan forveti Julián Álvarez’in geleceği hakkında ilk kez yorumda bulundu.

Alvarez, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının Avusturya ile oynadığı maçın ardından, Barcelona'ya transfer olma hayalini gerçekleştirmek için Atlético Madrid'den ayrılmak istediğini açıkça belirtmiş ve büyük bir tartışma yaratmıştı.

Çeşitli basın haberlerine göre, Arjantinli forvet bu yaz Katalan kulübünün formasını giymek istiyor; ancak son açıklamaları, kulüple olan sözleşmesi devam ederken bu tür açıklamaların uygunsuz olduğunu düşünen Atlético Madrid yetkililerini rahatsız etti.

Simeone, geleceği ile ilgili krizin patlak vermesinden bu yana yaptığı ilk açıklamada "ESPN" kanalına oyuncusu hakkında şunları söyledi: "O harika bir oyuncu ve Atlético Madrid'deki en iyi oyuncumuz. Onun hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim, çünkü olağanüstü bir oyuncu ve onun niteliklerine sahip bir oyuncu bulmak çok zor."

Alvarez’in geleceği sorulduğunda, oyuncu ve teknik direktör transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı açıklamalarda Arjantinli teknik direktör şöyle yanıt verdi: “Geleceği mi? Şey... Şu anki geleceği, Arjantin milli takımıyla oynayacağı bir sonraki maç. O buna odaklanmalı, geri kalan her şey ise hayatta her zaman olduğu gibi çözülecektir."

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

Atlético Madrid, yıldız oyuncusundan kolayca vazgeçmeye niyetli görünmüyor. İspanyol “Marca” gazetesi daha önce, kulüp yönetiminin oyuncunun kalmasında ısrarcı olduğunu ve ayrılma isteğine boyun eğmeyi reddettiğini bildirmişti.

Gazete, Atlético yönetiminin Álvarez’ın satışı konusunda herhangi bir müzakereye girmeye niyetli olmadığını ve onu transfer etmek isteyen herhangi bir kulübün 500 milyon avro tutarındaki tazminat bedelinin tamamını ödemesi gerektiğini vurguladığını da ekledi.

Madridli kulübün yönetimi, oyuncuyla imzalanan sözleşme sayesinde güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğunu düşünüyor ve bu nedenle, özellikle de konuyu hafife aldığını düşündüğü Barcelona ile ilişkilerin gergin olduğu bir ortamda, herhangi bir taviz vermeyi planlamıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin