Simeone, Mourinho'yu görmezden geldi ve Ballon d'Or tercihini açıkladı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanya Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmaları kapsamında Osasuna'yı konuk edeceği merakla beklenen mücadelenin arifesinde bugün salı günü basının karşısına çıktı. Simeone, takımdaki sakat oyuncuların durumunu netleştirirken, artan eleştiri dalgasına yanıt olarak Rojiblancos taraftarlarına bu dönemde kenetlenmeleri çağrısında bulundu.

Forvet oyuncusu Julian Alvarez'in sağlık durumu ve maça katılıp katılamayacağı hakkında konuşan Simeone, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre bugün düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: "Sağlık ekibiyle görüştüklerimize dayanarak, kendisi hâlâ iyileşme sürecinde ve yarınki maçta hazır olmayacak."

Hücum hattında Alvarez ile Jonathan David arasındaki tercih konusunda ise İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Jonathan geçen maçta oyuna çok iyi girdi. İlk on birde mi başlayacağını yoksa ikinci yarıda mı oyuna gireceğini değerlendireceğiz ve bu kararı yarın sabah alacağız."

Sürekli devam eden medya gürültüsü ve eleştirilere rağmen takımın deplasmanda 9 puanın 6'sını toplamış olması arasındaki çelişkiye yanıt olarak Simeone şu yorumu yaptı: "Başlangıçta maç takvimlerinden değil, dinlenme süresinden bahsediyordum; San Sebastian'dan ve Şampiyonlar Ligi'nden geç döndük, bu da doğal bir durum. Bazı kesimlerden gelen olumsuzluğa alıştık; eleştiri için herhangi bir fırsat doğduğunda karşımızda buluyoruz, ancak bu gelişimin bir parçası, o yüzden hoş geldi."

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Simeone, teknik anlamda takımın durumunu açıklamaya şöyle devam etti: "Yapım aşamasında olan bir takımız; 7 oyuncu ayrıldı ve 5 yeni oyuncu katıldı, ayrıca akademiden de birkaç isim var; durum göründüğü kadar basit değil. Ancak rekabetçi bir takımız ve maçlar oynadıkça gelişmeye devam edeceğiz; hissettiğim bu. İnşa sürecindeyiz ve futbol dünyasının bize tanımadığı zamana ihtiyacımız var."

Atletico Madrid teknik direktörü, yarınki maçta takımı desteklemeleri için taraftarlarına çağrıda bulunarak şunları söyledi: "İhtiyacımız olan şey, bizimle aynı ihtiyaç içinde olan bir rakibe karşı güçlü bir maç ortaya koymak. Taraftarların enerjisine ve oyuncuların bunu sahaya yansıtmasına ihtiyacımız var; zorlu bir maçtan geliyoruz ve her zamanki coşkulu atmosferi bulmayı umuyoruz."

Jose Mourinho'nun dile getirdiği ve gazetecilerin Barcelona ile Atletico Madrid'e verilen penaltıları sormamasından duyduğu şaşkınlık hakkında ise Simeone gülerek şöyle yanıt verdi: "Söyleyecek ya da yorum yapacak bir şeyim yok."

Ballon d'Or ödülünü kazanmasını en çok istediği favori aday sorulduğunda Simeone tereddütsüz şu cevabı verdi: "Messi, hiç şüphesiz. Ortaya koyduğu Dünya Kupası'ndan sonra ve bu yaşta mı? Messi, hiç şüphesiz."

Simeone, sözlerini maç takvimine ve uzun ara dönemine değinerek noktaladı: "Üç haftalık ara yeni bir durum, ancak her şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Oyuncular tam bir istek içinde, bu da oyunun bir parçası ve biz olmayı seçtiğimiz yerdeyiz."

Hatırlatmak gerekirse, Atletico Madrid 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından topladığı 10 puanla İspanya Ligi'nde beşinci sırada yer alıyor.