Simeone, Flick'in görüşüne karşı çıkıyor: Görüntü net... Açıklamayı bekliyoruz

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, dün Pazar akşamı İspanya Ligi'nde oynanan iki takım arasındaki maçta hakemin Barcelona oyuncusu Gerard Martin'in kırmızı kart görmesini görmezden geldiğini düşünüyor.

Atlético Madrid, "Metropolitano" stadyumunda konuk takım Barcelona'ya 1-2 yenildi. İki takım, Çarşamba günü "Camp Nou" stadyumunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında tekrar karşı karşıya gelecek.

İkinci yarının başında tartışmalı bir hakem kararı yaşandı. İspanyol hakem Mateo Busquets, sahada Atlético oyuncusu Tiago Almada'ya sert bir müdahale yaptığı gerekçesiyle Gerard Martin'e kırmızı kart gösterdi, ancak video yardım sistemini inceledikten sonra kararından vazgeçti ve sarı kartla yetindi.

Olay, ilk başta kararı kutlayan Atlético teknik direktörü Diego Simeone'nin şiddetli protestolarına neden oldu. İlk yarının sonunda Nicolás González'in oyundan atılmasıyla skor eşitlenmişti, ancak Simeone daha sonra verilen karar değişikliği üzerine öfkeyle patladı.

Basın toplantısında bu pozisyonla ilgili sorulan soruya Barcelona teknik direktörü Hans Flick, "Bu hareket kırmızı kart gerektirmez... Bana göre Gerard topa dokundu ve aslında bir faul bile yoktu" dedi.

Simeone, Barcelona oyuncusunun atılmamasına şaşırdı

Ancak Simeone'nin farklı bir görüşü vardı. Basın toplantısında Martin'in oyundan atılması gerekip gerekmediği sorulduğunda, "Bana söylendi ve Betis-Rayo maçındaki önceki bir pozisyonu izledim. Hakem komitesi daha sonra bunun oyundan atılmayı gerektirdiğini doğruladı. Söylenecek çok şey yok, pozisyon net, müdahale geç kaldı, ayağı ve bileği ezdi, gelecekte her şeyin netleşmesi için komitenin açıklamasını beklemeliyiz."

DAZN'e yaptığı başka açıklamalarda ise "Bu konu hakkında konuşmamayı tercih ederim. Söyleyeceklerimiz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Zaman kaybetmeyelim, faydalı şeyler hakkında konuşalım. Herkes kendi fikrini söyleyecektir… Ve pozisyon bu kadar net olduğunda, konuşmaya gerek yok" dedi.

Arjantinli teknik direktöre, Martin'in oyundan atılmamasının ne kadar etkili olduğu sorulduğunda, şu yanıtı verdi "İki farklı devreden bahsedebiliriz. İlk devrede çok iyi bir performans sergiledik, her iki takım için de fırsatlar vardı, iyi bir baskı ve oyun kurma vardı, sonra kırmızı kart geldi, ki bu Nikó'nun durumunda doğruydu. Ofsayt olasılığına takıldık, ancak video teknolojisi ikinci sarı kart durumunda müdahale edemez."

"İkinci yarı ise tamamen farklı bir maçtı. Elimizden gelen en iyi şekilde savunma yaptık, ancak istediğimiz gibi hücum edemedik ve sonunda bir ribaundtan gelen golü yedik. Belki de tüm bu çabaya rağmen beraberliği hak etmiştik."

Bununla birlikte Simeone, takımının "haksızlığa uğramadığını" vurgulayarak, "Hatalar oyunun bir parçasıdır, bizler de antrenörler ve oyuncular olarak hata yaparız. Betis-Rayo maçında aynı pozisyonun kırmızı kart gerektirdiği söylenmişti, burada da durum açıktı. Gördüler mi, görmediler mi? Evet, gördüler" dedi.

Atlético Madrid oyuncusu Nico González'in Lamine Yamal'ı engellediği için kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak Simeone, "Hakem bana iki sarı kart olduğunu ve dolayısıyla kırmızı kart olduğunu söyledi ve haklıydı. İkinci sarı kart açık olduğunda konuşmaya gerek yok" dedi.

Ancak hakem, ikinci sarı kart yerine doğrudan kırmızı kart göstermek için video teknolojisine başvurdu. Simeone bu konuda, "Bilmiyorum, bir sarı kart gördü, sonra bir tane daha gördü ve dolayısıyla kırmızı kart gösterdi. Birlikte yürüyorduk ve bana iki sarı kart olduğunu söyledi" dedi.

Simeone şöyle devam etti: "İlk müdahalesinden itibaren en azından sarı kart olduğu belliydi, dolayısıyla oyundan atılmalıydı. Görüntü netti, doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyorum, ancak ikinci kartla oyundan atılmayı hak ediyordu. O an hariç iyi bir maç çıkardı. Performansından memnunum ve bunun doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyorum. Müdahaleler açık, hem bu hem de ikinci yarıda olanlar."