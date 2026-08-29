Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında bugün oynanacak Sevilla maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Simeone'nin tercihlerindeki en dikkat çekici sürpriz, Arjantinli defans oyuncusu Cristian Romero'nun kadroda yer alması oldu. Fiziksel sorunlarını geride bırakan oyuncunun katılımı, Atletico'nun savunmasına güçlü bir takviye niteliği taşıdı.

Öte yandan Julian Alvarez, Arjantinli forvet ile Madrid ekibi arasında gerginliğe sahne olan bir haftanın ardından Atletico Madrid kadrosunda yer almadı.



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Diego Simeone, basın toplantısında forveti kadro dışı bıraktığını doğrulayarak kararın, Alvarez'in antrenmanlara katılmayı reddetmesi sonucu bazı takım antrenmanlarına çıkmamasından kaynaklandığını açıkladı.

Atletico Madrid'in tam kadrosu şu şekilde oldu:

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Gimenez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Dominguez, Dani Martinez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang-in, Arnau Ortiz, Carlos Martin, Giuliano, Lookman ve Kubo.



