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Simeone'den resmi karar: Alvarez'in Sevilla karşısındaki durumu belli oldu

Transfers
J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
La Liga
Barcelona
Arjantin
İspanya

Transfer döneminde karmaşık bir gelecek

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında bugün oynanacak Sevilla maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Simeone'nin tercihlerindeki en dikkat çekici sürpriz, Arjantinli defans oyuncusu Cristian Romero'nun kadroda yer alması oldu. Fiziksel sorunlarını geride bırakan oyuncunun katılımı, Atletico'nun savunmasına güçlü bir takviye niteliği taşıdı.

Öte yandan Julian Alvarez, Arjantinli forvet ile Madrid ekibi arasında gerginliğe sahne olan bir haftanın ardından Atletico Madrid kadrosunda yer almadı.

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Diego Simeone, basın toplantısında forveti kadro dışı bıraktığını doğrulayarak kararın, Alvarez'in antrenmanlara katılmayı reddetmesi sonucu bazı takım antrenmanlarına çıkmamasından kaynaklandığını açıkladı.

Atletico Madrid'in tam kadrosu şu şekilde oldu:

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Gimenez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Dominguez, Dani Martinez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang-in, Arnau Ortiz, Carlos Martin, Giuliano, Lookman ve Kubo.

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