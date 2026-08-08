Simeone, Barcelona'nın işini zorlaştırıyor: Atletico'nun Alvarez kararı net

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in durumu hakkında konuşarak kulübün oyuncunun satışıyla ilgili net bir karar aldığını doğruladı.

Alvarez, yeni bir meydan okumaya atılmak için bu yaz Atletico Madrid'den ayrılma isteğini dile getirmişti, ancak Rojiblancos yöneticileri onun kalmasında ısrarcı.

Julian Alvarez ile anlaşmak isteyen kulüplerin başında Barcelona geliyor, ancak oyuncu Real Madrid, Arsenal ve Paris Saint-Germain ile de anıldı.

Simeone, bir basın toplantısında şunları söyledi: "Durum çok net. Kurum bir karar aldı ve bunu Miguel Angel çok iyi bir şekilde açıkladı. Sportif açıdan Julian gibi bir oyuncuya sahip olmaktan çok mutluyuz ve gelişip ilerlemeye devam etmesi için ona yardımcı olacağız."

Simeone, Julian Alvarez'in durumunu Atletico Madrid'den ayrılan Fransız Antoine Griezmann ile yaşananlara benzeterek şunları belirtti: "Bu yıllar boyunca Griezmann ile bir dönem yaşadık, ayrılmak ve sonra geri dönmek zorunda kaldığı bir dönemdi ve sahip olduğu kaliteyi ve konumu sahada kanıtlaması gerekiyordu."

Şöyle ekledi: "Alvarez ile sportif açıdan çalışmaktan başka bir yol göremiyorum."

