Simeone, Barcelona maçı öncesinde: Karşımızda kim olursa olsun fark etmez

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, yarın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında takımının Barcelona ile karşılaşacağı maç hakkında konuştu.

Simeone, Salı günü düzenlediği basın toplantısına, Antoine Griezmann'dan ve onun kendisinin çalıştırdığı en iyi oyuncu olup olmadığından bahsederek başladı: "Ona çok minnettarım. Eskiden sadece kanatta koşan bir oyuncuydu... Onunla derinlemesine oynaması konusunda konuşmaya başladık... Fiziksel durumu muhteşem. Onu, şimdiye kadar çalıştırdığım en iyi futbolculardan biri olarak görüyorum."

Griezmann ile yaptığı motivasyon konuşmalarına ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Birçok kez konuştuk. Ben onun teknik direktörüyüm ve o da bana her zaman bu sevgiyi gösterdi. Bana ne hissettiğini anlattı, ben de onu anladım... Sonra da maç geliyor."

Hans Flick yönetimindeki Barcelona ile karşılaşma hakkında: "O muazzam bir rakip. Yeteneklerini biliyoruz, oynadıkları 23 maçtan sadece birini kaybettiler. Biz buraya rekabet etmek için geldik ve rakibi, ona zarar verebileceğimiz bölgeye çekmek için."

Barcelona'nın zayıf noktasına değindi: "Umarım bunu yarın sabah saat 9'dan itibaren (son hazırlık) gösterebiliriz ve sizler de bunu sahada görebilirsiniz. Kiminle karşılaşacağımızı biliyoruz. İlerlememiz gerekiyor ve karşımızda kim durursa dursun fark etmez."

Atlético Madrid'in savunmadan çok hücumda daha iyi olduğu göz önüne alındığında: "Hücumda daha iyi olan tüm takımlar savunmada daha kötü olma eğilimindedir ve Barcelona da bunlardan biri. Çok gol atma kapasiteleri var ve bu da oyun tarzlarına hizmet ediyor. Biz de bu süreci yaşıyoruz; şu anda savunmadan çok hücumda daha iyiyiz."

Cezalı duruma düşme tehlikesi olan oyuncularla ilgili olarak ise: "Uyarılar (sarı kartlar) konusunda ilgilenmiyorum veya kafam meşgul değil."

Ayrıca maçta Griezmann'ı oynatma fikri hakkında da konuştu: "Antoine'ı oynatma fikri altı saat önce aklıma geldi. Bu, teknik direktörlüğü bir kenara bırakıp insani yönümü ortaya koyma fırsatıydı."

Kaleci Jan Oblak'ın durumu sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: "İyi antrenman yapıyor, ancak biraz daha zamana ihtiyacı var, (Juan Musso) oynayacak. Sevilla maçına hazır olmasını umuyoruz."

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Yarın Barcelona ile oynayacağımız maçı düşünüyorum."