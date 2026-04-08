Simeone, Barcelona'daki düşmanca ortamı eleştiriyor: Düzeltemeyeceğimiz bir topluluk

Atlético Madrid takımının otobüsünün Camp Nou stadyumu önünde maruz kaldığı olay, takımın stadyuma varışı sırasında bir grup Barcelona taraftarının otobüse attığı cisimlerin bir camını kırmasıyla geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Atlético'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, olayla ilgili sert açıklamalarda bulunarak, Atlético Madrid'in Barcelona'ya konuk olduğu her seferinde bu tür olayların tekrarlanmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Simeone, "Movistar" ağına yaptığı kısa açıklamada, "Toplum değişmedi ve biz bunu düzeltemeyiz. Bu tekil bir olay değil, Barcelona'ya her gittiğimizde tekrarlanan bir durum" dedi.

Bu olay, iki takım arasında Kral Kupası kapsamında oynanan heyecan verici bir karşılaşma sırasında meydana geldi. Stadyumun çevresinde, konuk takımın heyeti karşısında gergin ve düşmanca bir hava hakimdi.

Olayın meydana geldiği sırada Atlético Madrid oyuncuları otobüsün içindeydi, bu da önemli maçın başlamasından önce oyuncuların güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

Bu olay, Camp Nou'da oynanan Barcelona ve Atlético Madrid maçlarında yaşanan bir dizi benzer olayın en sonuncusu olarak değerlendiriliyor. Birçok konuk kulüp, Katalonya'da zaman zaman karşılaştıkları sportmenlik dışı ortamdan şikayetçi.

