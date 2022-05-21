Geçen yıl La Liga'nın zirvesine çıkan Atletico Madrid bu sezon Real Madrid ve Barcelona'nın gerisinde kaldı.

Teknik direktör Diego Simeone yaşanan hayal kırıklığını kadroya gereken takviyelerin yapılmamasına bağladı.

Sezon boyu sakatlıklarla da mücadele etmek zorunda kalan Simeone kadro inşasında yaşadıkları sıkıntılardan dert yandı.

Simeone ne söyledi?

"Bir çok değişiklik yapmak zorunda kaldık. [Kieran] Trippier'i kaybettik ve onun yerini istediğim gibi dolduramadık. Marcos o pozisyonda kendini rahat hissetmiyor ve potansiyelini sergileyemiyor."

"Vrsaljko çok maç kaçırdı, Wass bir türlü form yakalayamadı. Şampiyonluk hedefliyoruz ve zor durumda kaldığımızda çok süre almayan oyunculara şans vermek kolay değil. Stoper bölgesinde sorunlar yaşadık."

"Bunlar kulağa bahane gibi geliyor, ama hepsi gerçek. Çözüm yolunu bulamadım. Reinildo ile istikrar yakaladık ve 10 maçta sadece beş gol yedik. Savunmamız güçlendi ve düzene kavuştu."

Atletico'da gelecek sezon neler değişecek?

2022/23 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Simeone'nin kadroda önemli değşikliklere gitmesi bekleniyor.

Uruguaylı golcü Luis Suarez'in gelecek sezon takımda yer almayacağı açıklanmıştı.

Barcelona'dan kiralanan Antoine Griezmann ise bir yıl daha kiralık olarak Atletico Madrid forması giyecek.