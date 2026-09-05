Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, oyuncusu Julian Alvarez'i Athletic Bilbao karşısındaki ilk 11'in dışında bıraktı. La Liga'nın 4. haftasında oynanacak karşılaşma San Mames Stadı'nda yapılacak.

Alvarez son dönemde kırmızı-beyazlıların antrenmanlarına geri dönmüş ve Athletic Bilbao maçı için takım kadrosuna dahil olmuştu.

Simeone, Alvarez'i yeni transfer Jonathan David'in yanında yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

Atletico Madrid'in ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

Athletic Bilbao'nun ilk 11'i ise şöyle oluştu:

Unai Simon, Aymeric Laporte, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

Atletico Madrid 7 puana sahipken, Athletic Bilbao 3 maçta 3 puan topladı.

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