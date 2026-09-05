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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Çeviri:

Simeone, Alvarez'in dikkat çeken hareketi hakkında yorum yapmayı reddetti

Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
La Liga
D. Simeone
J. Alvarez
İspanya
Arjantin

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, takımının La Liga'nın dördüncü haftasında ev sahibi Athletic Bilbao karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyi açıklamaya çalıştı.

Marca gazetesi, Arjantinli teknik direktörün maçın ardından yaptığı açıklamaları yayımladı. Simeone, "Maç izlediğimiz gibiydi. İyi bir ilk yarı ortaya koyduk" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra dikkat ve konsantrasyon eksikliğiyle geçen, daha iyi ele almamız gereken durumları çözemediğimiz iki dakika yaşandı. Athletic Bilbao o konsantrasyon kaybı anını değerlendirdi. Maçı hak ederek kazandı."

Simeone şunları da ekledi: "İkinci yarının başlamasından önce maç bizim için iyi gidiyordu. Ancak iki dakika boyunca durumu iyi yönetemedik ve bu, teknik ekibin sorumluluğudur."

"Takımı kurma aşamasındayız. Karmaşık durumlarla karşılaşacağız. İyi başladık, ancak bugünkü bu iki dakika bize bir darbe indirdi ve buna tepki vermemiz gerekiyor" diye vurguladı.

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Diego Simeone, "Alvarez maçtan sonra ısınmaya çıkmadı mı? Gerçekten mi? Herhangi bir yorumum yok" dedi.

Şöyle açıkladı: "Julian'ın fırsatı dışında net fırsatlarımız olmadı. Athletic Bilbao bu sezon üst sıralar için yarışacak."

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