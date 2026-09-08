Simeone: Alvarez'i ilk 11'de görmüyorum

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, takımının yarın çarşamba günü Anfield'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Liverpool ile oynayacağı beklenen maç hakkında konuştu ve takımın forveti Julian Alvarez'in durumuna dikkat çekti.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, bugün salı günü düzenlediği maça özel basın toplantısında Atletico Madrid'in oyun anlayışını dayatıp maçta inisiyatifi eline alabilme kapasitesi hakkında konuşan Simeone şu açıklamayı yaptı: "Maç için pek çok senaryo hayal edebilirim, ancak gerçek yalnızca yeşil sahada göreceğimiz şeydir. Biz teknik direktörler olarak hücumu, bölgeye ulaşmayı ve gol atmayı hayal ederiz, fakat düdük çaldığında hayalimizde olmayan beklenmedik şeyler yaşanır."

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola ile birlikte oyununda meydana gelen değişiklikler hakkında ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörü şunları söyledi: "Onların teknik direktörünün, önceki takımlarında ortaya koyduğu felsefeyi uygulamaya çalıştığını görüyorum; herkesin taktiksel detayları üzerinde çalışıyor ve tüm oyunculara görev veriyor. İdeal oyun anlayışına ulaşmak zaman gerektirir, ancak takım gelişiyor ve yüksek kaliteye sahip unsurlara sahip. Kendisi, oyunculara ulaşacak ve onların inandığı futbol anlayışını yansıtmalarını sağlayacak net bir vizyona sahip büyük bir teknik direktör."

İleri uçta forvetlerinden herhangi birini sahaya sürme konusundaki tutumuna ilişkin olarak ise Arjantinli şunları vurguladı: "Jonathan yeni geldi ve belirli bir sorun nedeniyle geçen maçta forma giyemedi, Julian (Alvarez) ise hâlâ gelişim aşamasında ve onu henüz ilk 11'de başlamaya hazır görmüyorum, ancak maç dakikaları ilerledikçe bize kesinlikle yardımcı olacaktır."

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UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunun başlangıcında takımın hazırlık düzeyini değerlendirmesi istendiğinde Simeone şunları söyledi: "Finalin bizim stadımıza (Metropolitano) gelmesi kulüp için son derece önemli ve o saygın konuma ulaşmayı arzulamak için çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Şu an yeni oyuncuların bulunması, Julian'ın durumu, David'in transfer döneminin sonlarında katılması, ayrıca kimsenin umursamadığı milli takım görevinden geç dönenler nedeniyle bir inşa ve uyum aşamasındayız. Ancak ritmimizi adım adım yeniden yakalayacağız."

Liverpool'un teknik direktörü Iraola'nın Simeone'nin tecrübe faktöründeki üstünlüğüne ilişkin açıklamalarına karşılık olarak Arjantinli şu yorumu yaptı: "Yeni bir takımın başına geçtiğinizde oyuncularınıza aktardığınız muazzam bir heyecana sahip olursunuz ve tam da bu konuda Iraola bana karşı üstünlüğe sahip."

Liverpool ile Atletico Madrid'in oyun tarzları arasındaki farklar hakkında ise Simeone şunları açıkladı: "Oyun tarzlarını tam olarak nasıl tanımlayabileceğimizi, hücum ve savunma kavramlarını nasıl belirleyeceğimizi bilmiyorum; şut çekmeden topa sahip olabilirsiniz ya da 3 kez şut çekip kazanabilirsiniz. Liverpool gibi sert bir hücum eğilimiyle öne çıkan kulüpler var ve Atletico Madrid de bu izlenimi veriyor."