Dünyanın en zengin futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun lüks yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan pahalı otomobillere sahip olması oldukça doğal.

2021'de Juventus'tan Manchester United'a transfer olurken maaşında ufak bir kesintiye gitmesine rağmen, Ronaldo haftada 385.000 Euro gibi yüksek bir maaş alıyor.

Portekizli yıldızın net değeri yaklaşık olarak (Futbol sözleşmeleri, sponsorluk anlaşmaları ve ticari yatırımlar da dahil) 500 milyon Dolar.

Ronaldo, rakibi Lionel Messi'nin koleksiyonuna göre daha fazla lüks otomobile sahip ve yaklaşık olarak 20 lüks arabası var.

Süperstarın, hangi arabaları kullandığına göz atalım.

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Bugatti Chiron, Bugtatti Veyron ve Bugatti Centodieci | 13.12 milyon Dolar



Ronaldo'nun garajındaki en pahalı arabalardan üçü şüphesiz Bugatti üçlüsü; Bugatti Centodieci, Bugatti Chiron ve Bugatti Veyron.

Bugatti Centodieci, Ronaldo'ya 9,9 milyon Dolar’a mal olan en pahalısı, ardından 2,15 milyon Dolar’lık Chiron ve ardından 1,7 milyon Dolar’lık Veyron geliyor.

McLaren Senna | 1 milyon Dolar

Ronaldo, efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın adını taşıyan bu milyon Dolar'lık arabanın da sahibi.

Rolls-Royce Phantom ve Rolls-Royce Cullinan | 1.3 milyon Dolar

Dünyanın en klas arabalarından biri olan Ronaldo'nun iki adet Rolls-Royce arabası, 400.000 Dolar değerinde bir Rolls-Royce Phantom ve 900.000 Dolar değerinde bir Rolls-Royce Cullinan’ı var.

Ferrari üçlüsü | $ 995,000

Ronaldo, Ferrari 335 S Spider Scaglietti için rakibi Lionel Messi'ye karşı ihale savaşını kaybetmesine rağmen, toplam net değeri milyon dolara yakın olan üç Ferrari modeline daha sahip.

Bir Ferrari 599 GTO'ya (385.000 $), bir Ferrari 599 GTB Fiorano'ya (310.000 $) ve bir Ferrari F430'a (300.000 $).

Lamborghini Aventador LP 700-4 | 318.000 Dolar

Ronaldo'nun garajındaki en pahalı arabalardan biri, 318.000 Dolar fiyatla Lamborghini Aventador LP 700-4.

Bentley ikilisi | 531.601 Dolar

Ronaldo, 220.000 $ değerinde Bentley Continental GT adlı iki Bentley arabasına da sahip. 2021'de 313.601 Dolar’a bir Bentley Flying Spur satın aldı.

Aston Martin DB9 | 200.000 Dolar

Cristiano Ronaldo'nun 200.000 Dolar’a satın aldığı bu İngiliz güzel, lüks garajında ​​kendisine yer buluyor.

Maserati GranCabrio | 140.000 Dolar

Portekizli süperstar, bu arabayı 2011 yılında İspanya'da Real Madrid forması giyerken satın aldı.

BMW M6 | 109.400 Dolar

Ronaldo, 109.400 değerinde sadece bir BMW M6 modeline sahip.

Mercedes | 249.400 Dolar

Bir araba uzmanı olarak Ronaldo'nun bir Mercedes arabasına sahip olması oldukça doğal.

Aslında, üçünün sahibi. Bir Mercedes G-Serisi (130.900 $), Mercedes-Benz C220 CDI (70.650 $) ve 47.850 $ değerinde bir Mercedes-Benz C-Sınıfı Spor Coupe.

Porsche üçlüsü | 337.400 Dolar

37 yaşındaki yıldız, yaklaşık 77.500 Dolar değerinde bir Porsche Cayenne, 129.900 Dolar değerinde bir Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet ve yaklaşık 130.000 Dolar değerinde bir Porsche Cayenne Turbo olmak üzere üç Porsche arabasına sahip.

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Audi ikilisi | 172,300 Dolar

Ronaldo'nun eski kulübü Real Madrid'in uzun süredir ortağı olan Audi, anlaşmanın bir parçası olarak Ronaldo’da bulunuyor.

Portekizli yıldız, sırasıyla yaklaşık 55.800 Dolar ve 116.500 Dolar fiyatla satılan Audi Q7 ve Audi RS6 olmak üzere iki Audi otomobiline sahiptir.

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