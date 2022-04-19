Newcastle forması giyen Jonjo Shelvey, kulübün yeni sahiplerinden alacağı destekle kısa süre içinde Manchester City ve PSG'nin seviyessine ulaşacağını söyledi.

Ekim ayında kulübü Mike Ashley'den satın alan Suudi Arabistan merkezli grup Premier Lig'de ve Avrupa'da zirveye oynayacak bir takım kurma sözü vermişti.

Eddie Howe'un takımın başına getirilmesi ve Ocak ayında yapılan transferlerle çıkışa geçen Newcastle düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.

Shelvey ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, Newcastle'da mutlu olduğunu belirtti ve Howe'un takım üzerinde yarattığı pozitif etkiye değindi.

"Hayatımdan memnunum, Newcastle yaşamak için harika bir yer. Genelde üç yılda bir kulüp değiştirirdim, ama bu kez kalmaya kararlıyım."

"Hiç böyle bir menajerle çalışmamıştım. İlk iş olarak herkese birer kağıt dağıttı; eşlerimizin, çocuklarımızın isimlerini ve doğum tarihlerimizi yazmamızı istedi. Hakkımızdaki her şeyi bilmek istiyor. Onun gözüne girebildiğim için mutluyum, elimden geleni yaparak borcumu ödemek istiyorum."

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"Bazı kulüplerde forma giymeyen oyuncular antrenmanları boşluyor. Newcastle'da ise maçtan sonraki gün oynamayanlar antrenman yaparken, oynayanlar dinleniyor. Oynamayanlar muhtemelen diğerlerinden daha fit durumdadır."

"Bu kulüp devasa boyutlara ulaşacak. PSG ve Manchester City seviyesinden bahsediyorum. Zaman alacak, bu bir süreç, ama Newcastle zirveye çıkabilir. Sadece sabırlı olmalıyız. Tek isteğim bu sürecin bir parçası olmak."

Yeni kontrat peşinde

Shelvey, St James' Park'ta sergilediği performansla Howe'un güvenini kazanarak uzun vadeli planın bir parçası olmayı hedefliyor.

2016'da Swansea'den transfer edilen İngilzi oyuncunun sözleşmesi 2023'te sona erecek.

"Kulübe burada birkaç yıl daha oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bu seviyede kalamayacağımı anlarsam bunu dürüstçe söylerim. Ama mümkün olduğu kadar uzun süre bu yapının içinde kalmak istiyorum."