Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, Corendon Sport Talks programında teknik direktörlük kariyerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Corendon Airlines'ın desteğiyle hayata geçirilen Corendon Sport Talks programının son bölümünde, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinden özel yaşamına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. 343 Digital prodüksiyonuyla yayımlanan ve Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Turan, özellikle Shakhtar Donetsk ile olan yeni macerasına ve büyük hedeflerine odaklandı.

"Yönetmesi daha zor ama ben hazırım"

Teknik direktörlük serüveniyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, oyunculuk dönemine kıyasla yeni rolünün zorluklarını vurguladı. Turan, “Oynaması çok kolaydı, çok iyi futbolcuydum. Yönetmesi daha zor” diyerek futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişin düşündüğünden daha farklı ve zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

Eyüpspor'daki görevinin ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Turan, sadece Ukrayna Ligi’yle sınırlı kalmak istemediğini belirterek şu sözleri sarf etti: “Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum. Çünkü taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum.”

"Arda Turan: Yüzleşme" belgeseli hakkında

Kısa süre önce yayınlanan “Arda Turan: Yüzleşme” belgeseline de değinen genç teknik adam, bu sürecin duygusal olarak zorlu geçtiğini ancak geçmişe bakınca kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Belgeselin kendisi için bir içsel hesaplaşma olduğunu belirten Turan, izleyicilerden gelen olumlu tepkilerden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşmasının ardından Türkiye’den ve yurt dışından birçok tebrik mesajı aldığını aktarırken, bunlar arasında NBA oyuncusu Cedi Osman’ın da olduğunu belirtti. “Cedi Osman'ı çok seviyorum. Türk sporu için çok iyi bir örnek. Onunla gurur duyuyorum” diyen Turan, Osman’ın Panathinaikos’taki performansını da takdir ettiğini dile getirdi.

Aile hayatı ve futbol tutkusu

Ailesine ve özel hayatına da değinen Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan’a olan saygısını ve hayranlığını vurguladı. Eşinin güçlü bir anne olduğunu ve her zaman destekleyici bir rol üstlendiğini söyleyen Turan, ailesinin hayatındaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Futbola olan bağlılığını ise şu sözlerle özetledi: “Hiçbir şeyi futbolun önüne koymadım. İki çocuk babası, futbolu seven, geliştirmeye çalışan biriyim. Bir fikrim var, hayalim var ve bunun oyunun kaderini değiştirebileceğine inanıyorum”

Türk futbolundaki yeni nesil teknik direktörlerin yükselişini umut verici bulan Arda Turan, genç jenerasyonun hem teknik anlamda hem de vizyon olarak gelişime açık olduğunu vurguladı. Kendisini de bu kuşağın bir parçası olarak gören Turan, oyunun geleceğini değiştirme konusunda büyük bir inanç taşıdığını söyledi.