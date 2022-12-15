Ukrayna ekibinin CEO'su birçok takımın radarında bulunan genç oyuncunun transfer sürecini masaya yatırdı.

Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arada kadrolarını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Premier Lig devlerinin bir numaralı hedefi Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk oldu. Shakhtar CEO'su Sergei Palkin, The Athletic'e verdiği demeçte oyuncuya yönelik İngiliz ilgisini doğrularken, Ada ekipleri bu transferin 100 milyon euronun altında bir bedelle sonuçlanacağına inanıyor.

Palkin ne söyledi?

"Dürüst olmak gerekirse Mudryk'in takımda kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Şu anda bizim istediğimizle Mudryk'i isteyen kulüplerin teklifi arasında büyük bir fark var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir sürecin içindeyiz ve pazarlıklar yapıyoruz. Bu pazarlıklar bu ay sonuçlanaacak mı bilmiyorum. Mudryk'in kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali yüzde 50. Şimdi rakamlardan bahsetmek istemiyorum. İngiliz kulüplerinin ilgisi var ve görüşmeler sürüyor. Basında her gün başka bir İngiliz takımının ismi yazıyor ama dürüst olmak gerekirse birçok kulüple temas kurduğumuz için bunlar doğru"

21 yaşındaki oyuncu bu sezon Shakhtar formasıyla 18 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara 10 gol ve altı asist sığdırdı. Son dönemde Ukrayna Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren Mudryk'in Ukrayna'nın alt yaş grubu milli takımlarında oldukça etkili performansları olmuştu. Roberto De Zerbi döneminde Shakhtar'da süre almaya başlayan genç oyuncu, Ukrayna futbolunun son dönemde yetiştirdiği en heyecan verici yetenek olarak gösteriliyor.