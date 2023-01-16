Yıldız futbolcunun satışından elde edilen 89 milyon sterlinlik ücretin bir kısmı, Ukraynalı askerleri desteklemek için kullanılacak.

NE OLDU? Premier Lig'in ağır topu Chelsea, Londra'daki rakibi Arsenal'i geride bırakarak ocak ayı transfer döneminde 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kaptı. Mudryk transferi Shakhtar için ise bambaşka anlamlar ifade ediyor. Kulüp, bu transferden gelen paranın bir kısmını Rusya'ya karşı savaşan askerlere destek olarak kullanmayı planlıyor.

NE SÖYLENDİ? Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi: "Öncelikle tüm medeni dünyaya, Ukrayna'ya yardım ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bugün Ukrayna ordusu, Ukrayna halkı ve tüm uygar dünyanın muazzam desteği sayesinde Ukrayna futbolu hakkında konuşabiliyoruz. Ancak bu çabalarımızı birleştirerek evimize gelen şeytanı yenebiliriz. Bugün karışık duygular içindeyim. Bir yandan Mudryk için mutluyum ve onunla gurur duyuyorum. Bu adam örnek teşkil ediyor, yetenek ve çok çalışmanın imkânsızı mümkün kılabileceğini gösteriyor.

"Mudryk'in parlak ve güzel oyununu tüm Avrupa'nın takdir edeceğinden kesinlikle eminim. Öte yandan, hayalimin Avrupa kupaları kazanmak olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Bu, Mudryk gibi oyuncuların kulübümüze davet edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu tür oyuncularla Avrupa kupalarını kazanmalıyız. Ancak ne yazık ki Ukrayna, ülkeye karşı yürütülen korkunç ve haksız bir savaşla mücadele ederken şu anda bu imkânsız. Fakat ileride kazanacağımızdan eminim. Donetsk'te Donbass Arena'da Chelsea ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Bugünü daha da anlamlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

DAHA BÜYÜK RESİM: Akhmetov şunları ekledi: "Bu nedenle, Mariupol savunucularına ve vefat eden askerlerin ailelerine yardım etmek için tasarlanmış bir proje olan Heart of Azovstal'ı başlatmaya karar verdim. Cesaret eylemlerinin modern tarihte eşi benzeri yoktur. Savaşın ilk aylarında düşmanı kontrol altına almaya yardımcı olan ve şimdi hepimize Ukrayna zaferinin kaçınılmazlığını hissettiren şey; onların fedakârlıkları ve cesaretleridir. Bugün askerlerimize, savunucularımıza ve ailelerine yardım etmek için 25 milyon dolar (1 milyar UAH) ayırıyorum. Bu para, tıbbi ve protetik tedavi ve psikolojik destek sağlamaktan özel talepleri karşılamaya kadar farklı ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak. Şeffaflığı sağlamak için projede Azovstal savunucuları, aileleri, bakım sağlayıcıları ve gönüllülerle temas halinde olacak profesyonel ve bağımsız bir ekip bulunacak. Askerlerimize sonsuza dek borçluyuz!”

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SIRADA NE VAR? Mudryk, altyapıdan çıktıktan sonra Shakhtar için 44 kez forma giydi ve 12 gol attı. Sol kanat oyuncusu şimdi Stamford Bridge'de 15 numaralı formayı aldıktan sonra potansiyelini gerçekleştirmeyi umuyor.