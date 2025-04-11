Sezon sonu serbest kalacak 45 milyon euroluk golcünün maaş talebi belli oldu

Kanadalı golcü, Lille ile sözleşmesinin sona ermesiyle Avrupa devlerinin radarına girdi.

Inter, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak için resmi teklif hazırlığına başladı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncuya 2030’a kadar yıllık 5 milyon euro kazanacağı bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor.

Haberde, Inter'in David’in menajerleriyle daha önce iletişime geçtiği ve şimdi somut bir teklif aşamasına geldiği belirtiliyor. Ancak Kanadalı yıldızın daha önce 9 milyon euro maaş ve yaklaşık 10 milyon euro imza parası talep ettiği hatırlatılarak, Inter’in bu finansal taleplerin altında kaldığı vurgulanıyor.

Yine de Inter cephesi, kaptan Lautaro Martinez’in 9 milyon euro ile takımın en çok kazanan oyuncusu olduğunu ve bütçeyi zorlamadan kadroya yeni bir golcü katmayı planladıklarını ifade ediyor.

Avrupa devleri de peşinde

Jonathan David sadece Inter’in değil, aynı zamanda Juventus, Arsenal ve Barcelona'nın da radarında. İtalyan kulübü, bu rekabette avantaj sağlamak için süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak David’in geleceğine dair nihai kararın, yaz transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanması bekleniyor.

Inter, Jonathan David dışında Bologna'nın genç golcüsü Santiago Castro’yu da transfer listesine almış durumda. Kulüp, yaz transfer döneminde hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor.