Mütevazı maddi imkanlarına rağmen Gian Piero Gasperini yönetiminde son dönemde İtalyan futbolunun en başarılı takımlarından biri olan ve Serie A'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Atalanta'nın hisselerinin yüzde 85'li ABD merkezli yatırım firması KKR tarafından 350 milyon euro'ya satın alınıyor.

SKY Sport İtalia'da yer alan habere göre Atalanta ile İtalyan futboluna girmeye hazırlanan firma kulübün çoğunluk hissesini satın alsa bile kulübün CEO'su Luca Percassi görevine devam edecek.

1676 yılında kurulan ve varlık yönetimi konusunda hizmet veren küresel bir yatırım firması olan KKR, bu doğrultudaki görüşmelerini sürdürüyor.

Hedef Şampiyonlar Ligi

2020'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve bu sezon da ligde ilk dörtü kovalayan mavi-siyahlı takım Gasperini yönetiminde iki kez İtalya Kupası'nda final oynamıştı.

Kupayı 2019'da Lazio'ya, 2021'de ise Juventus'a kaptıran Atalanta, son yıllarda elde ettiği yüksek transfer gelirleriyle de dikkat çekmişti.

Bu sezon ligde oynadığı 24 maç sonunda 44 puan toplayan ve lider Milan'ın 11 puan gerisinde yer alan Atalanta, Şampiyonlar Ligi grubunu ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Atalanta'nın öncelikli hedefi ise ligi ilk dört sıra içerisinde tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak.

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