Romelu Lukaku, futbolcu oylarıyla belirlenen "2020-21 Serie A Yılın Oyuncusu" ödülünü Cristiano Ronaldo'nun önünde bitirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Chelsea'ye katılmadan önceki son sezonunda Inter için 24 gol atan forvet, bunun değer verdiği bir başarı olduğunu ve her zaman olmayan bir şey olduğunu söyledi.

Lukaku ayrıca, Ronaldo ile aynı ligde olmanın onu daha iyi bir oyuncu olmaya ittiğini ifade etti.

Aldığı ödülün, kendisine gelecek adına güven verdiğini de vurgulayan Belçikalı golcü, başarısından dolayı oldukça memnundu.

Ne söylendi?

Lukaku, AIC'ye verdiği demeçte, “Inter, her zaman bizi destekledi. Bu anlamda taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum.

"Cristiano Ronaldo'nun önünde olmak da ayrıca güzel, çünkü bu her zaman olmaz.

“Bana göre o, futbol tarihinin en iyi üç oyuncusundan birisi. Ayrıca harika şeyler yaptığı için beni farklı bir seviyeye getirdi.

“Öte yandan geçtiğimiz sezon Serie A'nın ilk 11'inde yer almaktan dolayı da gerçekten mutluyum.

“Bana oy veren herkese ve bana çok yardımcı olan takıma, teknik direktöre ve ekibine teşekkür etmek istiyorum.

“Bu takımın başarısıydı ve ilk 11'de yer almak benim için her zaman hatırladığım ve gurur duyduğum bir onur olacak.

"Çocukken Serie A'da oynamak benim hayalimdi ve bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Bunu yaptığım için memnunum.

"Sezonun en iyi oyuncusu seçilmek ise çok ayrı bir onur kaynağı. Takımın yardımı olmadan bu başarıya ulaşamazdım.

“Harika şeyleri fark etmeme yardımcı oldular. Her şeyi birlikte çalışarak kazandık.

“Herkes gelişti ve teknik direktör her zaman bize çok yardımcı oldu. Bu ödül bana gelecek için büyük bir güven veriyor” dedi.

Lukaku'nun Inter'deki rekoru

Belçikalı golcü, İtalya'daki son sezonunda oyununun her alanında üretkendi ve 24 gollük reçetesine 11 de asist ekledi.

Onun ekstra eforu, Inter'in 12 puan farkla şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

Ancak Lukaku, Chelsea'ye geldiğinden beri uyum sağlamakta zorlandı ve kısa bir süre önce Thomas Tuchel'in as kadrosunun dışında kaldı.

Yine de; Chelsea'nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Romelu Lukaku’nun, kendisini göstermek için zamanı var.

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