Sergio Ramos'un 208 günlük heyecanı

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra büyük beklentilerle PSG'ye transfer olan efsane savunma oyuncusu Sergio Ramos kariyerinin en zor dönemini yaşarken, yeni takımının formasın henüz hiçbir resmi karşılaşmada giyemedi.

5 Mayıs'ta oynanan Real Madrid-Chelsea karşılaşmasından bu yana futbola hasret olan 35 yaşındaki savunmacı şimdi yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Son üç haftadır takımla çalışan ve Manchester City maçında 30 dakika boyunca ısınan Ramos, Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre takımının bu hafta oynayacağı Saint-Etienne karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönecek.

Öte yandan habere göre Ramos'un takıma dönmesiyle birlikte büyük bir değişikliğe gidecek olan PSG, 3-4-3'e dönecek.

Savunmadaki defolar kapanacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City karşılaşmasında Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünün yeterince savunma yapmaması nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilen Mauricio Pochettino bu dizilişin takımının savunmadaki defolarını örtebileceğini düşünürken, orta saha merkezindeki sayısal eksikliğin neden olabileceği sonuçlar ise merakla bekleniyor.

Uzun bir süredir sakatlıklarla boğuşan Ramos, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da 15 maça çıkmıştı.

İspanyol ekibinin Bayern Münih'ten David Alaba'yı transfer etmesinin ardından gözden düşen Ramos, aralarında Milan, Sevilla, Manchester City ve Manchester United'ın da bulunduğu çok sayıda takımdan teklif alsa da PSG'ye transfer olmuştu.

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