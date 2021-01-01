Sergio Ramos, Real Madrid umudunu yitirmedi

Real Madrid ile sözleşmesinin son iki ayına giren kaptan Sergio Ramos 16 yıllık kulübüne dair umudunu yitirmedi.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımıyla henüz sözleşme yenilemeyen Sergio Ramos'un geleceği belirsizliğini korurken deneyimli stoper, İspanyol ekibi için ısrarını sürdürüyor.

35 yaşındaki stoper, altyapısında yetiştiği Sevilla'dan ayrılarak 2005 yılında Real Madrid'in kapısından girdi.

670 maçla Real Madrid tarihinin en fazla karşılaşmaya çıkan dördüncü oyuncusu olan Ramos kulübüyle uzlaşmak istiyor.

Sergio Ramos'un ısrarı

Marca'da yer alan habere göre; Sergio Ramos ile Real Madrid yönetimi bir yıllık anlaşma yapmaya istekli olsa da kaptanın gönlü hala iki yıllık anlaşmadan yana.

Deneyimli stoper, Real Madrid'deki kariyeriyle bu anlaşmayı hak ettiğini düşünüyor.

Görüşmelerde anlaşmazlığa düşüren konu ise yeni sözleşmenin uzunluğu. Maaş ve diğer konular şu an için ikinci planda.

Florentino Perez, kaptana bir yıllık anlaşma teklifinde bulundu ve son haftalarda yaşanan gelişmeler bu durumu değiştirmedi.

Öte yandan Real Madrid sözleşmeleri 2022'de sona erecek diğer iki stoper Raphael Varane ve Nacho ile de görüşmelere başlamak durumunda.

Nacho'nun son haftalardaki formu Real Madrid'de yoluna devam edeceğine dair sinyalleri veriyor.

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35 yaşındaki oyuncu, Real Madrid savunması için önem taşımaya devam ediyor.

Covid-19 geçiren ve sakatlıklar yaşayan Ramos için bu sezon beklediği gibi değildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Chelsea ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'in ise Devler Ligi hayalini canlı tutmak için Çarşamba günü gole ihtiyacı var.

Fakat bu elbette bir süredir sahada olmayan Ramos'un savunma yetenekleriyle gerçekleşmeyecek.

Deneyimli savunmacı kariyeri boyunca toplamda 128 gole sahip bu da onu futbol tarihindeki en üretken savunmacılardan biri haline getirdi.

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