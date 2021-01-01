Cyle Larin, Beşiktaş tarihine geçti

Kanadalı forvet, bir sezonda iki maçta dört gol atarak adını tarihe yazdırdı.

Futbolda bazı oyuncular, kendisinden bekleneni asla veremez. Bazıları ise beklentileri çok fazla aşar. İşte Cyle Larin de o beklentileri aşan isimler arasında.

Kanadalı futbolcudan sezon başında kimse bu performansı beklemiyordu fakat o, herkesi şaşırttı.

Cyle Larin ne yaptı?

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında şov yaptı. Larin, kritik maçta rakip filelere dört gol bırakmayı başardı. 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda ağları sarsan Kanadalı futbolcu, kulüp tarihine geçti.

Larin, Süper Lig tarihinde iki maçta dört gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu. Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında da dört gole imza atmıştı.

Siyah-beyazlı takımda daha önce Ali Gültiken, 1989-90 sezonunda Adana Demirspor karşılaşmasında rakip filelere dört gol bırakmıştı.

Ne söyledi?

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği karşılaşma sonrası Cyle Larin, şu yorumu yaptı:

"Bu kadar çok gol attığım için mutluyum. Ama daha çok mutlu olduğum konu, şampiyonluğa yürüyoruz. Şampiyon olacağız.

"Bu, benim hayatımda çok önemli bir an olarak kalacak. Bu takımla birlikte oynamak benim için paha biçilemez."

Cyle Larin'in bu sezonki performansı

2018 yılında Orlando City'den 1.85 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Kanadalı, Sergen Yalçın tedrisatında beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

Bu sezon toplamda 41 maça çıkan Larin, söz konusu 41 mücadelede 23 gol atıp dört de asist yapmayı başardı.

25 yaşındaki forvet, 23 golün 19'unu Spor Toto Süper Lig maçlarında kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda üç gol atan Larin, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakip filelere bir gol bıraktı.