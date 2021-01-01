Sergio Ramos geleceği için kararını verdi

Real Madrid ile kontratında son iki ayına giren Başkent ekibinin kaptanı Sergio Ramos, 2023'e kadar sözleşmede kalmak istiyor.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımıyla henüz sözleşme yenilemeyen Sergio Ramos geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sevilla altyapısında yetişen 35 yaşındaki İspanyol yıldız, 2005 yılından bu yana Madrid ekibinin formasını terletiyor.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Ramos, 670 maçla kulüp tarihinin en fazla karşılaşmaya çıkan dördüncü oyuncusu.

Sergio Ramos'un kararı ne?

Sözleşmesinin bitimine iki ay kalan Real Madrid kaptanı kaderine yavaş yavaş ilerliyor.

ABC'de yer alan habere göre; Geleceği ile ilgili konuyu derinlemesine düşünen Ramos kendisi için en iyi olanın kulüpte kalmak olduğuna karar verdi.

35 yaşındaki yıldız, Başkent ekibinde kalmak istese de iki yıllık güvence bekliyor.

Kulübün de onay vermesi halinde maaşında yüzde on indirime gitmeyi kabul eden Sergio Ramos, Real Madrid ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Ayrıca Ramos'un ailesi de Madrid kaptanının kulübünde kalması gerektiğini düşünüyor.

Sergio Ramos'un kariyeri

2004-05 sezonunda Sevilla ile muhteşem bir yıl geçiren Sergio Ramos'un kulübün geleceği olması bekleniyordu.

Ancak Florentino Perez idaresinde büyük bütçeli bir kadro kuran Real Madrid, Ramos'un peşine düştü.

O dönem Sergio Ramos'un ayrılışıyla ilgili basına birçok spekülasyon yansıdı.

Jose Antonio Reyes'in de ayrılığının ardından Sevilla taraftarları Ramos'a derin bir öfke duymaya başladı.

Ramos ise 2005 yılında sırtına geçirdiği formayı 16 yıldır giyiyor. 35 yaşındaki deneyimli stoper, Madrid ekibiyle 22 kupa kaldırdı.

Bu sezon sık sık sakatlıklar yaşayan Ramos, La Liga'da 15 karşılaşmada görev aldı.

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