Sevilla'nın açık sözlü ultra grubu Biris Norte, kulübün Sergio Ramos'u satın almasına karşı çıktı.

Ultras, kulübü 'saygı eksikliği' nedeniyle eleştirdi

Ramos'un Sevilla taraftarlarıyla gergin bir ilişkisi var

Çocukluk kulübüne dönmek için bir yıllık anlaşma imzaladı

NE OLDU? İspanyol ekibi, 2004 yılında Real Madrid'e imza atmak üzere kulüpten ayrılan Ramos'un bonservisini aldı. Bu transfer, Ramos'un geçmişte kulübe defalarca düşmanca tavır sergilemesi nedeniyle duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmekten asla çekinmeyen Sevilla taraftarlarını kızdırdı.

NE SÖYLENDİ? Biris Norte, kulübü Ramos'u transfer ettiği için eleştiren bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Neredeyse 50 yıldır Sevilla FC'nin ultra grubu olarak bu transferi önerenleri reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Biz nefret ya da kinle hareket etmiyoruz. Ancak kulübümüze, tarihine ve taraftarlarına sevgi ve saygı gerekiyor.

"Bu transferin; bizim değerlerimize, armamızı koruyan sembollere, efsanelere ve geçmişte bu oyuncunun küçümsemesine maruz kalan binlerce Sevillista'ya saygısızlık olduğuna inanıyoruz."

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BÜYÜK RESİM: Taraftarlar ayrıca kararsızlıklarından dolayı kulüp yönetimini de hedef aldılar: "Bu imzanın, Sevilla FC'yi neyin harika yaptığını anlamayan ve sadece kişisel ve/veya ekonomik çıkarlarını düşünen bazı yöneticilerin çıkarlarına daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Biz onlar gibi değiliz ve her zaman Sevilla'nın yanında olacağız. Kararlarıyla, kulübü lekeleyenlerin değil."

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SIRADA NE VAR? Ramos, Sevilla'nın 17 Eylül'de Las Palmas ile oynayacağı karşılaşmada muhtemelen kadroda yer alacak.