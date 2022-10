Sergio Agüero: "Erling Haaland böyle devam ederse, gol rekorları kırabilir"

Manchester City'nin efsane oyuncusu Sergio Agüero, Erling Haaland'ın futbol dünyasında önümüzdeki yıllara damgasını vuracak kişi olduğunu söyledi. Haaland'ın City formasıyla büyük başarılara imza atacağından emin olduğunu belirten Arjantinli yıldız, Norveçli golcününün bu istikrarını sürdürmesi halinde tarihin en iyilerinden biri olacağını belirtti.

"Futbol tarihi boyunca birçok iyi golcü gördüm.

Favorilerimden biri Brezilyalı efsane Ronaldo oldu. Her dönemde büyük bir gol yeteneğine sahip birkaç forvet izledik. Diego Armando Maradona, Romario, Lewandowski, Ibrahimovic ve Messi bunlardan bazılarıydı. Her biri kendine has yetenekleri olan muazzam golcülerdi.

Haaland çok güçlü ve olağanüstü bir atletizmi var. Gole dönük içgüdüleri de inanılmaz seviyede ve bu onu çok tehlikeli bir oyuncu yapıyor. City gibi hücum odaklı bir takımın parçası olması onun adına büyük bir avantaj.

Gol atmak için bolca fırsatı oluyor ve rekorlar kırma potansiyeli son derece yüksek ancak bunu yapmak istiyorsa öncelikle istikrarlı olmalı"