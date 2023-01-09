Arjantin futbolunun unutulmaz golcüsü bir maçlığına olsa da yeniden yeşil sahaya çıkacak.

Yaşadığı kalp ritmi problemi nedeniyle Barcelona forması giydiği dönemde kariyerini noktalamak zorunda kalan Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Ekvador takımı Barcelona SC için oynayacağı hazırlık maçıyla bir defaya mahsus olmak üzere emeklilikten döneceğini açıkladı. Agüero'nun bu açıklamalası hayranlarını bir hayli sevindirdi.

Ülkesi Arjantin'in Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup etmesinin ardından kupa sevincini saha içerisinde ve soyunma odasında eski takım arkadaşlarıyla birlikte paylaşan Agüero, Aralık 2021'de emeklilik kararı almak zorunda kalmıştı.

Yemek yerken davet aldı

Kardiyolog kontrollerinin ardından hazırlık maçında oynamasında engel görülmeyen Agüero böylece bir maçlığına da olsa yeniden yeşil sahada yer alacak.

Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu olan Agüero, 28 Ocak'taki Noche Amarilla maçıyla yeniden sahalara döneceğini açıklarken, bu tercihin hikayesi de oldukça ilginç.

Katar'da yemek yerken Ekvador'un maçını izlediğini belirten Agüero, "Barcelona SC'nin bazı taraftarları beni tanıdı ve onlar için oynamamı istedi. Bunu büyük bir keyifle kabul ettim" dedi.

