Sergio Agüero Barcelona'ya transfer oluyor

Luis Suarez'i sattıktan sonra Uruguaylı yıldızın yerini dolduramayan Barcelona, hücum hattını Sergio Agüero ile takviye etmeye hazırlanıyor.

La Liga'da bu sezon ilk ikinin dışında kalan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Barcelona, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi hedefleyen bir kadro kurabilmek için çalışmalarına başlarken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Katalan devinin iki önemli isimle imza aşamasına geldiği öne sürdü.

Romano'nun iddiasına göre Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan ve takımdan ayrılacak olan Sergio Agüero'nun transferinde mutlu sona ulaşan Barcelona, Arjantinli yıldızla 2023'e dek sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Agüero ile yapılacak sözleşme Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu da içerecek.

Depay da bitiyor

Hücum hattına Agüro ile güçlendirmeye hazırlanan Barcelona'nın takviyeleri bununla da sınırlı kalmayacak.

Sözleşmesi biten oyuncu havuzunun en değerli parçalarından biri olan Memphis Depay'ın transferinde de son aşamaya gelen Barcelona, bu transferi de Euro 2020 öncesinde sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Manchester City'nin sözleşmesi bitecek olan bir diğer yıldızı Eric Garcia ile anlaşan Barcelona böylece gelecek sezon için üç önemli ismi kadrosuna katacak.

Pandeminin getirdiği olumsuz mali tablolar nedeniyle ekonomik anlamda oldukça zor bir dönemden geçen Barcelona böylece üç isim için de bonservis ödemeyecek.

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