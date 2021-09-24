Sergen Yalçın sakatlıklara karşı böyle çözüm üretti

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi sakatların sayısı 11'e yükselirken teknik direktör Sergen Yalçın kolları sıvadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş beklemediği bir kadro ile sahada olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde de rol alan siyah-beyazlılar'ı sıkışık fikstürün yanı sıra sakatlıklar da oldukça zorluyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise İzmir'deki karşılaşma öncesi kolları sıvayarak çözüm yolları aramaya başladı.

Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat?

Siyah-beyazlılar'ın Altay maçı öncesi sakat listesindeki isimlerin sayısı 11'e yükseldi.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyuncular ise şu şekilde:

Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Teixeira, Rosier, Larin ve Montero.

Sergen Yalçın ne yaptı?

beIN Sports'tan Gürler Akgün'ün aktardığı bilgiye göre; Yedek kulübesindeki oyuncu sayısı azalan Sergen Yalçın, altyapıdan üç oyuncuyu İstanbul'dan İzmir'e çağırdı.

Siyah-beyazlılar'ın Altay karşısında yer alacak ilk 11'inin ise şu şekilde olması bekleniyor:

Mert Günok, N'Skala, Serdar Saatçi, Atiba, Rıdvan, Josef de Souza, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

⚫ Altay - Beşiktaş ⚪



💬 "Sergen Yalçın, şu an altyapıdan üç oyuncuyu İstanbul'dan İzmir'e çağırdı."



📌 Muhtemel 11'ler

❌ Beşiktaş'ta 11 eksik



🎙️ Muhabirimiz Gürler Akgün, karşılaşma öncesi son gelişmeleri aktardı. #beINSPORTS pic.twitter.com/4rAeZLB3LA — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 24, 2021

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

7. haftada Altay ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, 28 Eylül'de Ajax ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, 2 Ekim'de ise Sivasspor'u konuk edecekler.

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