Sergen Yalçın kornerden yenen golleri şansa bağladı

Beşiktaş'ın Sporting'e farklı mağlup olduğu maçın en çok konuşulan yanı, Portekiz ekibinin köşe vuruşlarından bulduğu gollerdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Sporting'i konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik sonuçla yenik ayrılarak yine puanla tanışamadı. Maçın ardından ilk açıklamasını Exxen mikrofonlarına yapan teknik direktör Sergen Yalçın, kornerden yedikleri gollerde şans faktörü olduğunu belirtti.

"Üzgünüz, 4-1’lik skor başlamadan önce beklediğimiz skor değildi. Şampiyonlar Ligi zor bir kulvar. Oynadığımız takımlar hataları affetmiyor. Sporting kontratağa çabuk çıkan bir takım."

"4-1’lik bir maç değildi. Takımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışarıdan çalışılmış gibi görünebilir, ama yediğimiz gollerde şans faktörü vardı. Rakibi analiz ettik ve böyle goller attıklarını görmedik."

Mücadeleden memnun

Yalçın, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında da skorun sahadaki oyunu yansıtmadığını yineledi.

"Kazanmak, kaybetmek, iyi oynamak, kötü oynamak burada mücadele kolay değil. Yapılan hataların cezası çabuk kesilebiliyor. Oyuncuların mücadelesinde memnunum. Oyuncular iştahla kazanmak için mücadele etti."

"Skoru yorumlamakta zorlanıyorum, 4-1 adil skor değil. Yapacak bir şey yok. Çok çabuk şekilde önümüzdeki müsabakaya hazırlanmamız gerekiyor."

"Basit goller yemek takımın moralini bozuyor, oyundan düşürüyor. 3-1'den sonra çaba sarf ettik. Son 10 dakikayı dikkate almamak lazım, oyun kopmuştu."

Golleri şanssızlığa bağladı

Kornerlerden yedikleri gollere değinen Yalçın, yedikleri gollerde savunma hatası yapmadıklarını vurguladı.

"O topun orada sekmesi şans. Uzun adamlarımız var, Batshuayi ve Larin vardı. Seken topa birisi vurabilir. Hata olarak görmüyorum. Futbolda herkes önlem alırsa 0-0 biter. Yediğimiz golleri şanssızlığa bağlıyorum."

"Arzulu, istekli oynarken, pozisyona girerken, rakibi öteki alana kapatmışken sonuçlandırmada sorun yaşadık. Kazandığımız kornerde rakip kafayla topu çıkardı, bu herhalde 100 yılda bir olur. Yediğimiz gollerde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Belli eşleşmeler var."

"Daha önce kornerden gol yedik mi, bilemiyorum" diyen Yalçın, Adana Demirspor karşılaşmasında bunu yaşadıklarının hatırlatılması üzerine "O gol fauldü. Adana Demirspor maçındaki pozisyonlar ABD ragbisinde oluyor. Kornerden gol yemiyoruz. Oyuncu da hata yapabilir, takılıp kalmamak lazım. Nasıl önlem alırız çaresine bakarız. Skora çok aldanmayın, oyunun karşılığı değildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Belki UEFA şansımız olabilir"

Grupta üçüncü kez yenildiklerini hatırlatan Yalçın, "Gruptan çıkma şansımız var mı, zannetmiyorum. Belki UEFA şansımız olabilir. Onu kovalamaya çalışacağız." diye konuştu.

Taraftarların bazı futbolculara tepki göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

"Taraftarlar bizim için değerli, onların desteğini tabii ki hissetmek istiyoruz. Zaman zaman futbolda skorlara göre bu tür protestolar olabiliyor. Garip şeyler değil. Takım olarak bundan sonraki müsabakalarda daha iyisini oynar, kazanırız ve taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışırız."

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