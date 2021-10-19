YORUM | Beşiktaş'ın etkili presini kornerler gölgeledi

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Sporting maçına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, duran top savunmasındaki hataların ve ihmallerin kurbanı oldu.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Şampiyonlar Ligi’ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, C Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon’u ağırladı.

Siyah-beyazlılar, maça iyi bir başlangıç yapmayı başardı. Sporting Lisbon’un 15. dakikada bulduğu gole 24. dakikada Larin’le cevap veren Beşiktaş; ilerleyen dakikalarda Coares, Sarabia ve Paulinho’nun gollerine engel olamayarak sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Özellikle korner savunmasında basit hatalar yapan Beşiktaş, buna karşın özellikle maçın ilk bölümlerinde etkili bir pres performansı ortaya koymayı başardı.

Beşiktaş, “bildiğimiz gibi” başladı

Karşılaşmadan önce düzenlediği basın toplantısında Sergen Yalçın, “kendi oyunlarını” oynayacaklarının altını çizmişti ve öğrencileri de bunun uygulamasını Borussia Dortmund’un maçının özellikle ilk bölümünde göstermişti.

Beşiktaş’ın başlangıçtaki etkili oyunuyla ve maçın hikayesiyle, Sporting Lisbon maçı birçok açıdan Dortmund maçıyla ortak noktalara sahipti.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, maça ön alanda agresif bir presle başladılar ve bu şekilde etkili pozisyonlar yakaladılar. Beşiktaş’ın bu presinde ise Batshuayi yine başroldeydi. Belçikalı golcü, Sporting’in stoperi Feddal’ın topla buluşmasını birçok pozisyonda engellemeye çalıştı ve bu anlayış Beşiktaş adına başlangıçta umut vadetti. Örneğin siyah-beyazlı ekip, henüz dördüncü dakikada bu bölgede kazandığı topu Ghezzal’la buluşturarak bir tehlike üretmişti.

Ligimizde oynadığı maçlarda da bu oyunu ana planı olarak uygulayan Beşiktaş, buna karşın üç stoperli bir kurguya karşı kendisini pek fazla test etme imkanına sahip olmamıştı. Ancak özellikle ilk periyottaki pres kurgusuna baktığımızda Beşiktaş’ın iyi bir analizle maça çıktığını gördük. Yalçın, Sporting’in oyun kurucu stoperi Feddal’ın topu oyuna sokmasını istemiyordu ve Batshuayi önderliğindeki kurguda bunu durdurmayı hedeflemişti.

İlk devredeki gollerle birlikte maç tam anlamıyla Sporting’in istediği şekle bürünmüştü. Geride beşli hatla bekleyen Portekiz ekibi, tecrübeli hücumcularıyla geçiş fırsatları kovalayacaktı. Burada hücum noktasında da Beşiktaş’ı beşli savunmaya karşı zorlu bir sınav bekliyordu. Teixeira gibi bir hareketli isme, Pjanic gibi yaratıcı bir merkeze sahip olan Beşiktaş; Ghezzal ve Larin gibi ters ayaklı kanatlarıyla beşli savunmaya karşı etkili hücumlar geliştirebileceğinin sinyallerini verdi. Ancak dakikalar ilerledikçe Beşiktaş daha fazla risk aldı ve bu da etkili Sporting kontralarıyla sonuçlandı.

Kornerlerdeki hatalar belirleyici oldu

Beşiktaş her ne kadar iyi hazırlanmış bir pres kurgusuyla maça etkili başlasa da rakip kornerlerine bir o kadar kötü hazırlanmıştı. Portekiz ekibinin üçüncü golünden önceki penaltıda top eğer Vida’nın eline çarpmasaydı, stoper Coates belki de maçı hat-trick’le tamamlayacaktı. Bu durum korner savunmasının açtığı sorunları anlatmaya yetiyordu.

Portekiz temsilcisi, 15. ve 27. dakikalarda Uruguaylı stoper Coates ile birbirinin karbon kopyası iki gol buldu. Bu gollerde de temsilcimizin eşleşmelerde ve yerleşimlerde yaptığı hatalar dikkat çekti. Öyle ki Sporting’in ikinci golünde 1.96 metre boyundaki Coates’i Ghezzal kontrol ediyordu.

Duran topları iyi kullanan Sporting’e ve geçen sezonu yedi golle tamamlayan stoper Coates’e net bir önlem alınmaması, Beşiktaş’ın etkili başlangıcını gölgeledi ve maçın kopmasına neden oldu.

Beşiktaş, kalesinde gördüğü ilk iki golden sonra iyi bir reaksiyon göstermeyi başardı ve yakaladığı yarım şanslarla maçtan kopmadığını gösterdi. Ancak Sarabia’nın penaltı golünün ardından Teixeira’nın jeneriklik golü de iptal olunca, siyah-beyazlı ekip ikinci devrede beklenen tepkiyi gösteremedi.

Beşiktaş, maçın başlangıcındaki presini maçın geneline yayamadı ve bu durum farkın açılmasına neden oldu. Stoper üçlüsüyle ve pivot ikilisiyle Sporting, ilerleyen dakikalarda siyah-beyazlı ekibin presini çok rahat kırmaya ve tehlikeli geçiş hücumları gerçekleştirmeye başladı. Dolayısıyla Sporting maçı, bu açıdan da Dortmund maçıyla benzerlikler taşıyordu.

Nunes’in dominant performansı

Sporting’de Matheus Nunes’in orta sahadaki baskın performansı, Beşiktaş’ın işini en çok zorlaştıran etmenlerden biri oldu. Özellikle Pjanic’e yakın oynayan ve yıldız oyuncuyu marke eden Nunes, dört top kapma ve iki pas arası ile maçı tamamladı. 23 yaşındaki Portekizli, ayrıca girdiği 12 ikili mücadelenin dokuzunu kazandı.

Beşiktaş, tıpkı Dortmund maçındaki gibi ilk periyottaki pres performansını maçın geneline yayamadı ve istediği sonucu alamadı. Siyah-beyazlıların pres planı takdiri hak etse de, duran top savunmasında yaptığı ihmaller de tam tersi pahalıya patladı.

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