Sporting karşısında kornerden iki gol yiyen Beşiktaş'ta Yalçın, şans faktörünün etkili olduğu görüşündeydi...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, üçüncü maçında da Sporting Lisbon'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Portekiz temsilcisinin Coates'le attığı ilk iki gol ve üçüncü golde kazandığı penaltı da kornerler sonucunda geldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şans faktörünün etkili olduğunu söylese de Ruben Amorim bu görüşe katılmadı.

Sergen Yalçın'ın sözleri

"Bu kulvar zor bir kulvar, hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Bakıyorum, çok da 4-1'lik bir maç değildi. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum."

"Çalışılmış gibi görünebilir ama rakibimizi analiz ettik, hiç böyle gol görmedik. Bence şans faktörü rakibin yanındaydı. Neredeyse kaleye gelmeden ilk yarıda 3 gol attılar."

🗣️ Sergen Yalçın kornerden yenen golleri şanssızlığa bağladı. pic.twitter.com/cuPCkQRmqj — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 19, 2021

"Bir şey bir kere olursa şanstır"

Ancak Sporting'in genç teknik direktörü Ruben Amorim, şans faktöründen ziyade çalışılmış organizasyonlar sonucunda bu golleri bulduklarının altını çizdi:

"Kornerden attığımız goller, birbirinin aynısı olan gollerdi. Hatta penaltı pozisyonu da aynı organizasyonla gelişti. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir."

"Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. 4’üncü golden sonra galibiyeti aldığımıza emin oldum. Oyuncularımın kalitesiyle maçı aldık."

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