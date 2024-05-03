Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Süper Lig'e teknik direktör olarak geri dönüş hazırlığında.

Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın’ın Antalyaspor ile yola devam etmeme kararı sonrasında gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor oldukça sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre kırmızı-beyazlı takım Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile anlaştı.



Son olarak Brezilya Serie B takımlarından Avai’yi çalıştıran ancak ilk A takım çalıştırma deneyimi hayal kırıklığıyla sonuçlanan 45 yaşındaki Alex’in Antalya’ya geldiği ve iki aydan bu yana süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Dünya Kupası'nda oynamadı

Teknik direktörlüğe ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo’nun U20 takımında başlayan Alex, Fenerbahçe’den 2012-2013 sezonunda ayrılmıştı.

Süper Lig tarihinin en iyi yabancı oyuncularından biri olmayı başaran ve aktif olarak oynadığı dönemde Kadıköy’e heykeli dikilen Alex Brezilya Milli Takımı’nın formasını 48 kez giyerken, 12 gol atmıştı. Dünya Kupası’nda Brezilya forması giymeyi başaramayan Alex buna karşın Copa America’da ülkesinin kaptanlığını yaparak, kupaya uzanma gururu yaşamıştı.